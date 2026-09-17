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[핌in현장] 콘진원, K콘텐츠·K팝 성장 강화 시킨다…"새 성장 사이클 만들 것"

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  • 콘진원 김윤지 원장이 17일 K컬처 수출 패키지를 밝혔다.
  • 콘텐츠와 식품·화장품·패션 연계한 수출 전 과정을 지원한다.
  • K팝 중소기획사와 공연 활성화 지원도 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국콘텐츠진흥원이 K콘텐츠의 도약을 위해 새로운 'K컬처 수출 패키지'를 마련한다. 또한 대중음악 공연 활성화와 K팝 중소 기획사의 성장 지원에 힘 쏟을 예정이다.

17일 서울 중구에 위치한 CKL기업지원센터에서는 김윤지 한국콘텐츠진흥원 기관장 기자간담회가 열렸다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 김윤지 한국콘텐츠진흥원장. [사진=이지은 기자] 2026.09.17 alice09@newspim.com

이날 김윤지 원장은 "K콘텐츠가 큰 관심을 받고 있고 많은 성장을 했지만, 상황이 녹록치만은 않다. 저희 기관이 어떤 방향으로 가야할까 많은 고민을 했다. 콘진원이 어떤 새로운 역할과 방향으로 나아갈지에 대해 이야기드리고자 한다"고 밝혔다.

콘진원은 'K콘텐츠를 넘어, K컬처 산업을 이끌 선도기관으로 새롭게 도약'을 주제로 4대 신전략 ▲K컬처산업 총괄기관 재도약 ▲콘텐츠 지식재산권(IP) 파워하우스 구현 ▲콘텐츠산업 성장엔진 강화 ▲현장 중심 조직·미래 대응체계 구축을 수립하고 10개 핵심 추진과제를 발표했다.

지난해 국내 콘텐츠 산업 매출액은 161조4839억으로, 전년 대비 2.6% 증가했다. 수출액은 149억582만 달러로 5.9% 증가했다. 특히 '한류산업 수출의 경제 효과' 보고서에 따르면 한류산업 수출이 1억 달러 증가하면 한류 연관 산업 수출은 2.02달러 증가하는 것으로 나타났다.

이에 콘진원은 콘텐츠를 중심으로 식품과 화장품, 패션 등 연관 산업을 연계하는 'K컬처 수출 패키지'를 마련한다. 이를 통해 기획부터 해외 마케팅, 유통, 계약까지 수출 전 과정을 지원한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 김윤지 한국콘텐츠진흥원장. [사진=이지은 기자] 2026.09.17 alice09@newspim.com

제품 전시와 체험 중심의 '해외홍보관(KOREA360)'은 콘텐츠 IP와 연관 산업을 아우르는 융합형 수출 공간(K컬처하우스)로 확대하고, 'K박람회'는 K컬처산업의 해외 진출을 대표하는 국가행사로 발전시킬 계획이다.

또한 경제 파급 효과가 큰 K콘텐츠에 중소기업 제품의 간접광고(PPL)를 연결해 동반진출을 강화하고, 수요 맞춤형 바우처 분야를 확대할 예정이다.

콘진원은 현재 25개국 28개 지역에서 해외비즈니스센터를 운영하고 있다. 각 해외 비즈니스센터와 연계해 각국 콘텐츠산업 시장 현황, 통상 현안, 법제도 등 맞춤형 심층 정보를 탑재한 K콘텐츠 통합 정보 시스템을 구축한다.

"콘텐츠 산업의 성장 방식 자체를 바꿔야하고, 이를 위해 저희의 지원 방향도 바꿔야한다는 판단을 내렸다. 신전략 목표는 지원 사업의 종류를 늘리기보다, 지원이 성장으로 이어지고, 이것이 다시 글로벌 성과를 높여서 재투자로 이어지는 새로운 성장 사이클을 만들겠다는 것"이라고 강조했다.

콘텐츠산업의 약 90%가 매출액 10억원 미만, 종사가 10인 미만인 소규모 기업으로, 콘텐츠 IP를 보유하고 있어도 수익화 방안이 취약해 성장에 한계가 있는 상황이다. 콘진원은 에이전트 역할을 강화할 계획이다.

우수 콘텐츠 IP를 선별해 제작사, 투자사, 금융기관, 플랫폼, 국내외 배급·유통사 등 다양한 분야의 주요 기업·기관과 함께 '한국형 제작 위원회(가제)'를 추진한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 김윤지 한국콘텐츠진흥원장. [사진=이지은 기자] 2026.09.17 alice09@newspim.com

김 원장은 "지금까지 제작 위원회라는 모델을 가져본 적이 없다. 저희가 일괄적으로 위원회를 꾸리려고 하면 많은 난관이 생길 거라고 생각한다. 각 주체들의 권리를 어떻게 설정해야 하는지, 수익 분배를 세세하게 정리해야 하는데 한 번에 하긴 힘들다. 궁극적으로는 저희가 간사 역할을 하고, 이걸 확산시키는 모습을 보이면 민간에서도 이런 시도가 펼쳐질 거라고 생각한다"고 설명했다.

또한 성장 가능성이 높은 콘텐츠 기업의 자금 확보를 지원하고 우수 콘텐츠 IP에 대한 민간투자 유발을 도모하기 위해 민간투자와 정부 지원을 연계하는 'KIPS(K콘텐츠 IP 스케일 업, 가제)'를 도입한다.

김윤지 원장은 "콘진원에서 작년까지 대중음악을 지원하는 분야가 없었다. 저희가 K팝 중소 기획사 지원 사업을 올해부터 시작하게 됐다. 그리고 리센느의 기획사 지원사업을 통해 지금 성공을 이어가고 있다"며 "공연 활성화와 중소 기획사 지원을 더욱 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.

이어 "이런 성공이 더 이어질 수 있도록 대중음악 산업을 확대할 계획"이라며 "콘텐츠 IP나 K팝 등 빠르게 성장하는 분야에 대해 전문 지원 조직을 구축해 산업 변화보다 한 발 앞서 대응하는 모습을 보여드릴 것"이라고 덧붙였다.

끝으로 김윤지 원장은 "투자 방식이 바뀌기 위해서는 콘텐츠 산업의 이해도가 높아져야 한다고 생각한다. 수익성도 높이고, 이해도를 높이면서 어떠한 새로운 역할이 필요해질 때, 저희 조직이 가장 앞장설 수 있도록 노력할 것"이라며 "단순한 제작지원을 넘어 콘텐츠IP의 확장과 사업화를 통해 콘텐츠가 다양한 분야로 성장할 수 있는 생태계를 조성할 것"이라고 강조했다.

alice09@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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