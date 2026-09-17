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서울시극단, 헨리크 입센작 '민중의 적' 공연…다시 쓴 동시대적 질문

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  • 서울시극단이 10월26일~11월14일 에너미를 올린다
  • 입센 민중의 적을 SNS시대 여론극으로 재해석했다
  • 문소리·이봉련이 커스틴 역을 더블 캐스팅했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 서울시극단(단장 이준우)이 헨리크 입센의 대표작 '민중의 적'(1882)을 원작으로 한 연극 '에너미(The Enemy)'를 오는 10월 26일부터 11월 14일까지 세종문화회관 M씨어터 무대에 올린다. 스코틀랜드 극작가 키어런 헐리(Kieran Hurley)가 쓴 현대적 각색본을 강훈구 작가가 번역·윤색하고, 서울시극단 단장 이준우가 연출한다.

입센의 '민중의 적'은 온천 도시의 수질 오염을 발견한 의사가 이를 세상에 알리려다 지역사회의 경제적 이해관계와 충돌하고, 끝내 자신이 '민중의 적'으로 몰리는 과정을 그린 작품이다. 발표된 지 140여 년이 지난 오늘까지도 진실과 다수의 이해, 민주주의와 여론의 취약성을 정면으로 파고든 고전으로 평가받는다.

이번 '에너미'는 원작의 핵심 갈등을 유지하면서도 인물의 성별과 세대를 재배치하고, 신문과 시민 집회를 중심으로 전개되던 여론 형성의 무대를 SNS와 온라인 라이브 방송 등 오늘날의 디지털 미디어 환경으로 옮겼다. 사실이 충분히 확인되기도 전에 하나의 주장과 이미지가 여론을 뒤덮고, 온라인에서 시작된 반응이 현실의 관계와 삶까지 흔드는 오늘의 풍경을 입센의 서사 위에 겹쳐놓는다.

◆'온천'에서 '대형 리조트'로 더 첨예해진 지역의 생존과 공공선의 충돌

원작에서 지역 경제 부흥의 상징이었던 '온천'은, 대규모 워터파크 리조트 '빅 스플래쉬'로 바뀐다. 극의 배경은 산업 쇠퇴와 인구 유출을 겪고 있는 스코틀랜드의 한 지역 도시. 시장 보니는 중앙정부와 기업의 투자를 이끌어내 리조트 건설을 성사시키고, 정부의 '재생 혁신 도시' 지정을 추진한다. 지역에서 리조트가 사실상 마지막 기회처럼 놓여 있다는 설정은, 오염을 둘러싼 갈등을 단순한 선악 구도가 아니라 절박한 생존의 딜레마로 만들어낸다.

리조트 개장을 밀어붙이는 보니 역시 단순한 악역으로 그려지지 않는다. 그녀에게 편법은 부끄러운 타협이 아니라 일을 성사시키기 위한 현실적인 수단이며, 지역 주민을 병들게 하는 것은 오염보다 가난이라는 확고한 믿음도 있다. 오염 사실을 둘러싼 갈등은 선과 악의 대립을 넘어 공동체의 생존과 공공선 가운데 무엇을 선택할 것인가라는 질문으로 확장된다.

[사진=세종문화회관]

원작의 남성 의사 '토마스 스토크만'은 활동가 출신 이사 '커스틴 스토크만'으로 다시 태어났다. 그녀가 친환경 리조트 '빅 스플래쉬'를 직접 제안하고 상임이사가 되었다는 설정은 극의 핵심 아이러니다. 학창 시절 반전 시위를 조직해 홀로 교문에 자신을 묶었을 만큼 신념을 몸으로 밀어붙이던 인물이지만, 이제는 지켜야 할 딸이 있다는 사실이 그녀를 주저하게 만든다. 몸으로 막아서던 사람이 잃을 게 생기고 나서야 멈춰 서는, 공공선과 가족 사이에서 고민하는 인물로 다시 그려졌다.

원작의 형제 '페테르와 토마스 스토크만'은 시장 보니와 동생 커스틴이라는 자매 관계로 재구성됐다. 보니는 상수도 교체에 막대한 비용이 들고, '독극물 리조트'라는 낙인이 찍히는 순간 지역경제 전체가 무너질 수 있다는 이유로 동생의 폭로를 막으려 한다. 여기에 주민들이 리조트 공모주에 참여해 각자의 미래까지 걸어놓았다는 설정이 더해지며 두 자매의 갈등은 개인의 신념을 넘어 도시 전체의 문제로 번져간다.

여론을 움직이는 인물 역시 달라졌다. 원작의 인쇄업자 '아슬락센'은 유튜버 '앨리 아슬락센'으로 변모한다. 선한 영향력을 원했던 그는 여론이 폭력적으로 번지자 당황해 발을 빼고, 커스틴을 방송에 세우려다 베니에게 저지당한다. 원작의 기회주의자와 달리, 선의와 두려움 사이에서 흔들리는 인간적인 얼굴로 그려지며, 인쇄된 신문에서 SNS와 라이브 방송으로 옮겨간 여론의 무게중심을 한 인물 안에 담아낸다. 인쇄업자가 유튜버로 바뀐 이 변화는 곧 SNS 시대로 이야기의 중심축이 옮겨갔음을 보여주는 상징적 장치이기도 하다.

◆개장식 날 '민중의 적'이 되기까지 단 24시간

'에너미'의 시간은 리조트 '빅 스플래쉬'가 문을 여는 날 아침에 시작된다. 개장 준비로 들뜬 동네에서, 커스틴은 주민들이 마시는 수돗물이 독성 물질에 오염되었다는 검사 결과를 받아 든다. 원작에서는 신문 발행과 시민 집회라는 절차를 거치며 여론이 서서히 돌아섰다면, '에너미'에서는 진실을 알게 된 순간부터 공동체 전체에게 버림받기까지의 모든 과정이 채 24시간이 되지 않는 시간 안에서 벌어진다.

개장을 앞둔 시장 보니는 지금은 밝힐 수 없다며 동생의 입을 막고, 특종을 약속했던 기자 베니는 시장의 압박 앞에 등을 돌린다. 기댈 곳을 잃은 커스틴이 SNS에 오염 사실을 직접 올리자, 게시물은 공유와 댓글을 타고 순식간에 번져 나간다. 불과 몇 시간 만에 그는 '정신병을 앓는 여자', '일자리 천이백 개를 날린 배은망덕한 인간'으로 불리고, 검사 결과의 신뢰성과 박사 학위, 지난 사생활까지 파헤쳐진다. 여론의 화살은 끝내 학교와 온라인에서 딸 페트라에게까지 향하고, 그날 열린 개장식 무대에서 커스틴은 공식적으로 '민중의 적'으로 규정된다.

15개의 짧은 장이 빠르게 교차하는 가운데 관객은 한 사람이 존경받는 지역사회의 구성원에서 '민중의 적'으로 추락하는 하루를 실시간으로 따라간다. 사실 확인보다 뉴스가, 뉴스보다 댓글이 빠른 시대. 〈에너미〉는 진실의 내용만큼이나 빠르게 움직이는 여론이 개인과 공동체에 어떤 영향을 미치는지를 묻는다.

◆문소리·이봉련, 두 배우가 완성하는 '커스틴'

주인공 커스틴 역에는 배우 문소리와 이봉련이 더블 캐스팅됐다. 신념을 행동으로 옮겨온 활동가이자 '빅 스플래쉬'를 직접 기획한 상임이사, 그리고 한 아이의 엄마이기도 한 커스틴은 공공의 책임과 가족의 삶 사이에서 끊임없이 선택을 요구받는 인물이다. 하루 사이 지역사회의 기대를 한 몸에 받던 인물에서 공동체의 적으로 몰리는 커스틴의 급격한 변화를 문소리와 이봉련이 각기 다른 결로 그려낼 예정이다.

커스틴의 언니이자 시장 '보니' 역은 황영희, 진실과 생존 사이에서 흔들리는 기자 '베니' 역은 마두영, 커스틴의 시아버지이자 사업가 '데릭' 역은 서울시극단 단원 강신구가 맡는다. 뮤지션 출신 유튜버 '앨리' 역에는 이강욱, 커스틴의 외동딸 '페트라' 역에는 박세은이 출연해 각기 다른 입장과 이해관계로 얽힌 공동체의 모습을 완성한다.

◆입센의 고전, 이준우와 강훈구의 손을 거쳐 새롭게 재구성

원작자 헨리크 입센(1828~1906)은 노르웨이의 극작가로, 「인형의 집」, 「헤다 가블레르」 등을 통해 근대 사실주의 연극의 토대를 놓은 인물로 평가받는다. 『민중의 적』은 그가 사회 문제와 개인의 신념 사이의 충돌을 가장 직접적으로 다룬 작품 중 하나로 꼽힌다. 이번 각색을 쓴 키어런 헐리는 스코틀랜드 출신 극작가로, 동시대 사회 문제를 날카롭게 포착하는 작품들로 주목받아 왔다. 그는 1882년에 발표된 입센 원작의 갈등을 오늘날 스코틀랜드의 한 소도시로 옮기고, 형제를 자매로, 온천을 대형 리조트로, 신문과 시민 집회를 SNS와 라이브 방송으로 바꾸며 원작의 질문을 오늘날의 여론 환경 위에 새롭게 펼쳐놓았다.

번역과 윤색을 맡은 강훈구 작가는 원작의 서사 구조를 촘촘히 계승하면서도, 지역소멸과 도시재생, SNS 여론전, 미투 이슈 등 오늘날 어디에서나 마주할 수 있는 동시대적 디테일들을 정교하게 엮어냈다. 특히 극 전체를 리조트 개장을 앞두고 채 24시간이 되지 않는 시간 안에 압축해 배치함으로써, 한 사람이 '민중의 적'으로 몰리기까지 걸리는 시간이 오늘날 얼마나 짧아졌는지를 관객이 체감하도록 설계했다. 사실이 검증되기도 전에 프레임이 되고, 그 프레임이 다시 밈으로, 밈이 실제 위협으로 번져가는 과정을 하루라는 압축된 시간 구조 안에 촘촘하게 배치한 것이 이번 윤색의 핵심이다.

연출은 서울시극단 단장 이준우가 맡는다. 그는 라이브 방송과 실시간 채팅, 쏟아지는 댓글과 뉴스 자막을 배우들의 연기와 동시에 펼쳐 보이며, 관객이 여론의 형성과 확산 과정을 무대 안에서 직접 목격하도록 한다. 이준우 연출은 "140여 년 전 입센이 던진 질문은 조금도 낡지 않았고, 오히려 지금 더 날카로워졌다고 생각한다. 예전에는 한 사람이 '민중의 적'이 되기까지 신문이 인쇄되고 사람들이 광장에 모이는 시간이 필요했지만, 지금은 게시물 하나와 하루면 충분하다. 〈에너미〉는 그 속도가 한 사람과 한 가족, 한 공동체를 어떻게 무너뜨리는지를 정면으로 들여다보는 작품"이라고 전했다. 무대와 온라인 화면이 하나로 겹쳐지는 이번 미디어극의 형식은, 서울시극단을 이끄는 이준우 단장이 동시대 사회극을 향해 가져온 문제의식이 응축된 결과이기도 하다.

안호상 세종문화회관 사장은 "140여 년 전 입센이 던진 질문이 오늘날에도 여전히 유효하다는 점이 이 작품의 힘"이라며 "진실과 여론, 개인의 신념과 공동체의 이해가 충돌하는 과정을 통해 우리가 무엇을 믿고 어떤 선택을 하는지 돌아보는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

jyyang@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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