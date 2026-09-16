LIG D&A, 방산 임베디드SW 인재 양성…'The SSEN 스쿨' 5기 모집

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A가 16일 RAPA와 임베디드SW 인재 양성에 나섰다.
- 오는 28일 오전 9시까지 5기 교육생 30명을 모집했다.
- 10월 20일부터 2027년 4월 16일까지 실무 교육을 진행했다.
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수료생 채용 성과 반영…입사 지원 시 채용 전형 혜택 제공
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 한국전파진흥협회(RAPA)와 함께 방위산업 현장에서 필요한 임베디드 소프트웨어(SW) 인재 양성에 나선다.
LIG D&A는 오는 28일 오전 9시까지 'LIG D&A The SSEN 임베디드SW 스쿨 5기' 교육생을 모집한다고 16일 밝혔다.
이번 과정은 고용노동부 K-디지털 트레이닝(K-Digital Training) 첨단산업·디지털 선도기업 아카데미 과정으로, 방산 분야에서 요구되는 임베디드SW 개발 역량을 갖춘 실무형 인재 양성을 목표로 한다.
LIG D&A는 앞선 1~3기 교육과정 수료생들을 현직 연구원으로 채용하는 등 교육과 채용을 연계해왔다. 이번 5기에는 실제 입사한 수료생들의 현업 경험과 의견을 반영해 실무 중심의 교육과정을 강화했다.
특히 FPGA 임베디드 하드웨어(HW) 실습 강화 프로그램을 신설했다. 현직 연구원으로 근무 중인 선배 수료생들이 참여하는 '선배와의 대화' 특강도 마련해 직무 경험과 취업 노하우를 공유한다.
이번 5기는 총 30명을 선발한다. 교육은 오는 10월 20일부터 2027년 4월 16일까지 RAPA 가산 DX캠퍼스 1센터에서 진행된다. 수료생에게는 LIG D&A 입사 지원 시 채용 전형 혜택도 제공된다.
LIG D&A 관계자는 "방위산업 경쟁력을 높이기 위해서는 현장에서 즉시 역량을 발휘할 수 있는 우수한 임베디드SW 인재를 지속적으로 확보하는 것이 중요하다"며 "앞선 기수의 채용 성과와 현직 수료생들의 의견을 반영해 5기 교육과정을 더욱 실무 중심으로 강화했다"고 말했다.
한국전파진흥협회 관계자는 "실제 현업에 진출한 수료생들의 의견을 교육과정에 반영해 기업이 필요로 하는 실무형 인재 양성에 힘쓰고 있다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com