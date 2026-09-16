대한항공, 보잉 항공기 103대 도입 확정…60조원 대미 구매 본계약

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 16일 보잉 103대와 엔진 계약을 확정했다
- 지난해 8월 발표한 448억달러 대미 구매 본계약을 맺었다
- 기단 현대화로 효율과 탄소감축 경쟁력 강화를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
GE·CFM 예비 엔진 21대·15년 엔진 정비서비스 계약도 체결
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공이 보잉 항공기 103대와 GE에어로스페이스·CFM인터내셔널의 엔진을 구매하는 대규모 계약을 최종 확정했다.
대한항공은 지난해 8월 미국 워싱턴DC에서 발표한 총 448억달러(약 60조원) 규모의 대미 구매 계획에 대한 본계약을 체결했다고 16일 밝혔다.
항공기 구매 규모는 362억달러다. 대한항공은 보잉으로부터 ▲777-9 20대 ▲787-10 25대 ▲737-10 50대 ▲777-8F 화물기 8대 등 총 103대를 도입한다.
이와 함께 GE에어로스페이스 및 CFM인터내셔널과 약 86억달러 규모의 예비 엔진 구매 및 엔진 정비서비스 계약도 체결했다. 예비 엔진은 총 21대를 구매하며 GE에어로스페이스와는 15년간 항공기 28대에 대한 엔진 정비서비스 계약을 맺었다.
대한항공은 지난 15일 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 보잉과 공동으로 최종 계약 체결 기념행사를 열었다.
행사에는 조원태 한진그룹 회장과 스테파니 포프 보잉상용기 부문 사장 겸 최고경영자(CEO), 가엘 메외스트 CFM 사장 겸 CEO 등이 참석했다. 김정관 산업통상부 장관과 미셸 스틸 주한미국대사, 제임스 김 주한미국상공회의소 회장 겸 대표이사, 황기연 한국수출입은행장 등도 자리했다.
조 회장은 "지난해 워싱턴에서 맺은 약속이 최종 계약으로 결실을 맺게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 계약은 단순한 기업 간 거래를 넘어 한·미 양국의 경제·기술 동맹을 더욱 강화하는 신뢰의 이정표"라고 말했다.
이어 "보잉이 대한항공의 날개라면 GE에어로스페이스는 우리 항공기 기단의 심장과 같은 역할을 해왔다"며 "오랜 파트너십을 바탕으로 최고의 안전과 서비스를 제공하고 양국의 교류와 경제 발전을 연결하는 역할을 충실히 해나가겠다"고 했다.
대한항공은 이번 대규모 항공기 도입을 통합 항공사 출범 이후 중장기 성장에 대비한 기단 현대화 차원에서 추진한다. 팬데믹 이후 이어지는 글로벌 항공기 공급 지연에 선제적으로 대응하고 수송력을 확대한다는 방침이다.
고효율 신형 항공기 비중을 늘려 연료 효율성을 높이고 탄소 배출량을 줄이는 한편 운영 효율과 고객 서비스 경쟁력도 강화할 계획이다.
대한항공 관계자는 "지난해 워싱턴에서 체결한 MOU가 최종 계약으로 이어진 것은 한·미 양국 정부와 금융기관, 파트너사들의 신뢰와 협력이 있었기에 가능했다"며 "차세대 항공기 도입과 글로벌 파트너들과의 협력을 바탕으로 미래 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com