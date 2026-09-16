스타벅스, 가을 케이크 신제품 3종 출시·'디저트 위크' 이벤트도

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 16일 가을 케이크 3종을 출시했다
- 블랙 글레이즈드 부생카 등 시즌·미니홀케이크를 내놨다
- 23일까지 리워드 회원 대상 디저트 위크를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아가 가을 시즌을 맞아 케이크 신제품 3종을 선보이고, 리워드 회원 대상 '디저트 위크' 이벤트를 진행한다.
신제품은 '블랙 글레이즈드 부생카', '브륄레 쿠키 치즈 케이크', '더 멜론 오브 샤인 케이크' 등 총 3종이다. '블랙 글레이즈드 부생카'는 가을 시즌 대표 음료 '블랙 글레이즈드 라떼'를 디저트로 재해석한 생크림 카스텔라 케이크로, 글레이즈드 크림과 모카 초코 크림이 어우러졌다.
'브륄레 쿠키 치즈 케이크'와 '더 멜론 오브 샤인 케이크'는 미니 홀케이크 라인업 확대 차원에서 선보이는 제품이다. 스타벅스 미니 홀케이크는 출시 상품마다 20만개 이상의 판매고를 기록하고 있으며, 최근 '스몰 기프팅' 문화 확산과 1~2인 가구 증가에 따라 수요가 늘고 있다. '브륄레 쿠키 치즈 케이크'는 브륄레 토핑을 더한 치즈 케이크이고, '더 멜론 오브 샤인 케이크'는 멜론과 샤인머스캣을 활용한 시즌 케이크다.
스타벅스는 신제품 출시를 기념해 오는 23일까지 '디저트 위크' 이벤트를 운영한다. 행사 기간 리워드 회원이 오후 2시 이후 제조 음료와 케이크를 함께 구매하면 별 3개를 추가로 적립 받을 수 있으며, 신제품 3종을 포함한 모든 케이크가 대상이다.
스타벅스 관계자는 "가을 시즌 대표 음료를 디저트로 재해석한 제품부터 미니 홀케이크까지 고객들의 다양한 취향을 반영한 신제품을 선보이게 됐다"고 말했다.
fineview@newspim.com