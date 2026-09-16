GS, AI 데이터센터 기술 생태계 확대…스타트업 7곳과 협업 모색

AI 핵심 요약beta
- GS벤처스가 15일 테크데이를 열고 AI 데이터센터 생태계 조성에 나섰다.
- 전력·메모리·냉각·운영 스타트업 7곳이 기술을 소개하고 협력을 모색했다.
- GS는 2028년 동해 2.4GW 데이터센터로 밸류체인 강화에 나선다.
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전력·메모리·냉각·운영 기술 연결해 데이터센터 밸류체인 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=GS가 인공지능(AI) 데이터센터 인프라 구축을 넘어 관련 기술 생태계 조성에 나선다.
GS벤처스는 지난 15일 서울 강남구 GS타워에서 '2026 GS벤처스 테크데이'를 개최했다고 16일 밝혔다.
올해 행사는 AI 데이터센터를 주제로 열렸다. GS벤처스가 투자한 포트폴리오사 6개사를 포함해 총 7개 스타트업이 전력·메모리·냉각·운영 등 AI 데이터센터 관련 기술을 소개하고 GS 계열사와 협력 기회를 모색했다.
행사에는 허태수 GS 회장을 비롯해 GS에너지, GS칼텍스, GS건설, GS E&R, GS글로벌 등 주요 계열사 경영진과 스타트업 관계자들이 참석했다.
허 회장은 "스타트업의 혁신 기술이 AI 데이터센터의 기술적 병목을 푸는 실마리가 될 수 있다"며 "GS와 스타트업의 접점을 넓혀 국내 AI 데이터센터 기술 생태계를 함께 키우겠다"고 말했다.
전력 분야에서는 시너지가 AI 데이터센터의 전력 공급 안정성과 에너지 효율을 높이는 솔루션을 선보였고, 빈센은 선박·해운 분야 기술을 기반으로 한 데이터센터용 수소연료전지 솔루션을 소개했다.
메모리 분야에서는 엑시나가 데이터 처리 병목을 줄이는 CXL(Compute Express Link) 기반 지능형 메모리를 발표했다.
냉각 분야에서는 쿨마이크로가 반도체에 냉각판을 직접 접촉시키는 D2C(Direct-to-Chip) 액체냉각 솔루션을, SDT는 서버를 절연 냉각액에 담가 열을 식히는 액침냉각 시스템을 각각 소개했다.
운영 분야에서는 엘리스그룹이 모듈러 AI 데이터센터를, 베슬AI가 AI 연산 작업에 특화된 GPU 클라우드 기술을 발표했다.
기업별 발표 이후에는 GS 계열사 사업 담당자와 스타트업 간 네트워킹이 진행됐다. AI 데이터센터 사업 전담 법인 GS AI인프라의 도현수 대표와 실무진도 참여해 기술 적용 가능성과 사업 연계 방안을 논의했다. GS는 후속 협의를 통해 기술 검증과 실제 사업 적용 가능성을 검토할 계획이다.
GS는 AI 인프라 수요 확대에 대응해 대규모 데이터센터 사업도 추진하고 있다. 오는 2028년부터 강원 동해시에 1.2GW 규모 데이터센터를 단계적으로 준공하고 이후 1.2GW를 추가해 총 2.4GW 규모로 확대한다는 목표다.
GS는 전력 생산과 건설, 대규모 인프라 운영 등 그룹의 역량에 스타트업 기술을 결합해 AI 데이터센터 밸류체인 경쟁력을 높인다는 방침이다.
heoneykim@newspim.com