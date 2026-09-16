버거킹, 트러플 향 가득한 가을 시즌 메뉴 5종 내놔

AI 핵심 요약beta
- 버거킹이 16일 트러플 가을 메뉴 5종을 출시했다.
- 트러플 머쉬룸 와퍼는 대표 계절 한정 메뉴로 자리잡았다.
- 올해는 트러플치즈 버거와 파이로 라인업을 늘렸다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 버거킹이 '트러플 머쉬룸 와퍼' 등 트러플 향이 듬뿍 담긴 가을 시즌 메뉴 5종을 선보인다고 16일 밝혔다.
2017년 기간 한정으로 첫 출시된 '트러플 머쉬룸 와퍼'는 2023년 재출시된 이후 4년 연속 가을철마다 다시 선보이며 버거킹의 대표 계절 한정 메뉴로 자리잡았다. 올해는 소비자 조사를 반영해 트러플 풍미를 한층 끌어올렸고, 트러플 치즈 버거와 파이 메뉴를 새롭게 더해 라인업을 확장했다.
대표 메뉴 '트러플 머쉬룸 와퍼'는 트러플 크림소스와 4가지 버섯, 직화 패티가 어우러진 오리지널 메뉴다. '핫 트러플 머쉬룸 와퍼'는 트러플 소스에 매콤한 소스를 더했다. 올해 처음 선보이는 '메종 트러플치즈 버거'는 브리오슈 번과 트러플 치즈를 적용한 프리미엄 메뉴다. 사이드로는 '딥 트러플 프라이', 신제품 '트러플 머쉬룸 파이로얄'도 함께 출시된다.
버거킹 관계자는 "올해는 소비자들이 기대하는 트러플 풍미를 한층 강화해, 매년 가을 트머와를 기다려온 고객들의 기대에 부응하고자 했다"고 말했다.
fineview@newspim.com