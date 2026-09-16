LG전자, AI로 집안 에너지 줄인다…고효율 주거 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 16일 부산 벡스코 박람회에 참가했다.
- AI·히트펌프 등 고효율 주거 솔루션을 선보였다.
- 전력·에너지 절감과 탄소저감 기술을 소개했다.
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히트펌프 보일러·스마트코티지 등 에너지 절감 기술 전시
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 인공지능(AI)과 고효율 기술을 앞세워 가정 내 에너지 사용량을 줄이는 주거 솔루션을 선보인다. 냉난방공조(HVAC)부터 생활가전, TV·디스플레이까지 집 안에서 사용하는 주요 제품의 에너지 효율을 높이는 기술을 한자리에 모았다.
16일 LG전자는 이날부터 사흘간 부산 벡스코에서 열리는 '2026 기후산업국제박람회(WCE)'에 참가한다고 밝혔다. WCE는 기후 위기 대응과 탄소중립을 위한 기술과 정책을 논의하는 국제 행사다.
이번 전시에서 LG전자는 공기열원 히트펌프를 활용한 고효율 난방 솔루션을 주요 기술로 소개한다. 최근 국내에 출시한 'LG 써마브이 히트펌프 보일러'는 외부 공기의 열을 활용해 난방하는 방식으로, 투입한 전력보다 약 4~5배 많은 열에너지를 얻을 수 있다. LG전자는 기존 화석연료 보일러와 비교해 에너지 비용을 약 40~60% 줄일 수 있다고 설명했다.
냉난방공조 분야에서는 AI로 운전을 제어하는 시스템에어컨과 환기 과정에서 버려지는 냉난방 에너지를 회수하는 환기 시스템 등을 전시한다. 생활가전 분야에서도 히트펌프 기술을 적용한 워시콤보·워시타워·건조기 등 고효율 제품을 선보인다.
TV와 디스플레이의 전력 소비를 낮추는 기술도 소개한다. 'LG 이페이퍼 디스플레이'는 기존 디지털 사이니지보다 소비전력을 99% 이상 줄였으며, 'LG 스탠바이미 2 맥스'는 대기전력을 0.5W 이하로 낮췄다.
AI 가전과 냉난방공조 기술을 결합한 모듈러 주택 'LG 스마트코티지'도 전시한다. 스마트코티지는 가전과 사물인터넷(IoT) 기기를 연결해 전력 사용을 효율적으로 관리하는 주거 솔루션으로, 국내 사전제작 방식 건축물 가운데 처음으로 제로에너지건축물 최고 등급인 'ZEB 플러스'를 획득했다.
LG전자는 이와 함께 올레드 TV의 플라스틱 사용량을 줄이는 소재 기술과 폐배터리에서 희유금속을 회수하는 자원순환 활동 등도 소개한다.
김영락 LG전자 한국영업본부장 사장은 "고객이 일상 속에서 지속가능한 라이프스타일을 경험할 수 있도록 차별화된 에너지 효율 기술과 탄소 저감 제품을 지속 선보여 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com