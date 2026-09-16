애경산업, 고흐·클림트 등 명화 담은 추석 선물세트 선봬

AI 핵심 요약beta
- 애경산업이 16일 추석 선물세트를 선보였다.
- 고흐·클림트·모네 명화와 일러스트를 담았다.
- 일부 패키지엔 지류·재활용 소재를 적용했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 애경산업이 추석을 맞아 세계적인 화가들의 명화와 감성적인 일러스트를 담은 선물세트를 선보인다.
'빈센트 반 고흐 컬렉션'은 '오브제 컬렉션 12호', '오브제 컬렉션 16호', '트레져 에디션 C-1호', '온정 1·2·3호'에 적용됐다. 오브제 컬렉션 12호에는 '도비니의 정원', 16호에는 '아몬드 꽃', 트레져 에디션 C-1호에는 '우체부 조셉 룰랭의 초상', 온정 1·2·3호에는 '아를의 정원'을 각각 담았다.
'구스타프 클림트 컬렉션'은 '오브제 컬렉션 25호', '고운 1·2·3호', '아뜰리에A'에 적용됐다. 오브제 컬렉션 25호에는 '나무 아래 장미덤불', 고운 1·2·3호에는 '꽃이 있는 농장 정원', 아뜰리에A에는 '해바라기가 있는 농장 정원'과 '키스'를 반영했다.
'클로드 모네 컬렉션'은 '리미티드 12호'에 적용돼 모네의 '지베르니의 아티스트 정원'과 '양산을 든 여인'을 담았다. 이와 함께 '지은그림 컬렉션'은 '퍼퓸 컬렉션 20호'에 적용해 지은그림 작가와 협업한 디자인으로 완성했다.
애경산업은 일부 제품 패키지에 일체형·슬리브 형태를 적용해 지류 사용을 줄이고, 플라스틱 용기에는 재활용 소재를 적용하는 등 환경도 고려했다.
애경산업 관계자는 "사랑과 존경의 마음을 담은 애경산업의 선물세트가 가족과 소중한 사람들에게 감사의 마음을 전하는 따뜻한 명절 선물이 되기를 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com