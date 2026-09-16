네오위즈, 니혼 팔콤 '영웅전설3 하얀마녀' IP 계약…PC·콘솔로 개발

AI 핵심 요약beta
- 네오위즈가 16일 니혼 팔콤과 하얀마녀 IP 계약을 체결했다.
- 네오위즈는 PC·콘솔 패키지 개발과 글로벌 퍼블리싱 권한을 확보했다.
- 원작의 스토리와 분위기를 살린 신작을 개발할 계획이다.
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PC·콘솔 패키지 개발·글로벌 퍼블리싱 권한 확보…중장기 협력 기대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네오위즈가 일본 니혼 팔콤의 대표 역할수행게임(RPG) '영웅전설3 하얀마녀'를 PC·콘솔 게임으로 개발한다.
네오위즈는 니혼 팔콤과 '영웅전설3 하얀마녀' 지식재산권(IP) 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 계약을 통해 네오위즈는 하얀마녀의 PC·콘솔 패키지 개발과 글로벌 퍼블리싱 권한을 확보했다.
하얀마녀는 1994년 출시된 영웅전설 시리즈의 세 번째 작품이다. 영웅전설 3~5편을 하나의 세계관으로 묶은 '가가브 트릴로지'의 첫 작품으로, 이후 '궤적' 시리즈로 이어지는 영웅전설 시리즈의 기반을 마련한 작품으로 평가받는다.
전투와 퍼즐 비중을 줄이고 서사에 집중한 구성이 특징이다. 캐릭터의 행동 묘사와 이야기 진행에 따라 달라지는 NPC 대사, 음악을 활용한 감정 표현 등을 앞세워 '시를 읊는 RPG'라는 별칭으로도 불렸다.
가가브 트릴로지는 니혼 팔콤 창립 40주년 기념 이용자 설문에서 '다시 만나고 싶은 작품' 1위에 선정되기도 했다.
네오위즈는 기존 콘솔 게임 개발·퍼블리싱 경험을 바탕으로 원작의 스토리와 분위기를 구현하는 데 중점을 두고 신작을 개발할 계획이다.
네오위즈 관계자는 "하얀마녀는 30여 년간 전 세계 RPG 팬들이 아껴온 작품"이라며 "이번 계약을 계기로 니혼 팔콤과 중장기적인 파트너십을 이어가길 기대한다"고 말했다.
flurry327@newspim.com