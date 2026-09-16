KSD나눔재단, 추석 장보기 3300만원 후원

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원 KSD나눔재단이 15일 후원금 3300만원을 전달했다.
- 후원금은 서울 홀몸어르신 등 220가구 장보기 비용에 쓰인다.
- 재단은 2011년부터 전통시장 장보기를 16년째 후원했다.
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전통시장 23곳서 적십자 봉사원 1대1 장보기 동행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원 KSD나눔재단은 지난 15일 서울사옥에서 추석맞이 전통시장 장보기 행사 후원금 3300만원을 대한적십자사 서울특별시지사에 전달했다고 16일 밝혔다.
이번 후원금은 서울지역 홀몸어르신과 조손가정 등 사회적 배려계층 220가구의 명절 장보기 비용을 지원하는 데 사용된다. 가구당 온누리상품권 15만원을 지급한다.
장보기 행사는 추석 전 서울지역 전통시장 23곳에서 진행될 예정이다. 대한적십자사 봉사원들이 지원 대상자와 1대1로 장보기에 동행하고 말벗 활동도 함께 진행한다.
KSD나눔재단은 2011년부터 16년째 전통시장 장보기 행사를 후원하고 있다. 설에는 부산, 추석에는 서울에서 행사를 진행해왔으며 누적 후원 규모는 약 7억9000만원이다. 지금까지 6250여가구를 지원했다.
이윤수 KSD나눔재단 이사장은 "우리 이웃들이 풍성한 추석을 보내길 바란다"며 "앞으로도 지역사회에 힘이 되는 나눔을 실천할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com