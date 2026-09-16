청와대, 보수 정규재·진보 김진애 초청…민생·국정현안·정치 양극화 대담

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 16일 김진애·정규재를 초청했다
- 민생경제·부동산·재정정책 현안을 논의했다
- 청와대는 진보·보수 대화와 타협을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국정 지지율 등락 요인도 풀이
국민통합 위한 방법 논의도
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 16일 보수와 진보 진영 대표 인사를 초청해 국민들이 일상에서 체감하는 경제와 정치 현안을 다른 시각에서 바라보며 의견을 나누는 시간을 갖는다.
청와대는 이날 오전 유튜브 채널 KTV에서 '국민통합, 대화가 필요해!' 3회차 방송에 김진애 국가건축정책위원장과 정규재 전 한국경제신문 주필을 초청한다. 방송은 허은아 청와대 국민통합비서관이 진행한다.
이날 출연자들은 민생경제와 부동산, 재정정책 등 우리 사회의 주요 현안들에 대해 서로 다른 의견을 공유한다. 이를 통해 서로의 차이를 이해하고 공존하기 위해 필요한 것이 무엇인지 함께 고민할 예정이다.
출연자들은 추석을 앞두고 장바구니 물가와 민생경제를 살펴본다. 정부가 추석 성수품 공급 확대와 할인 등을 통해 수급 안정에 나선 가운데, 실제 국민들의 장바구니 물가 안정으로 이어지기 위해 필요한 것은 무엇인지 이야기할 예정이다.
이어 국정 지지율의 등락 요인을 다양한 측면에서 들어보고 정부의 성과가 국민의 지지와 신뢰로 이어지기 위해 필요한 것이 무엇인지 의견을 나눈다.
마지막으로 정치적 양극화와 갈등, 그리고 대화와 타협의 복원 방안을 다룬다. 최근 정치권의 진영 간 갈등이 심화되는 상황에서 서로 다른 정치적 입장을 가진 사람들이 어떻게 대화하고 타협할 수 있을지, 국민통합을 위해 필요한 것은 무엇인지 함께 고민할 예정이다.
청와대는 "사회갈등 현장의 다양한 목소리를 듣고 대화를 체계적으로 축적해 나가며, 서로를 이해하고 존중하는 포용과 공감의 가치가 확산되도록 노력하는 것"이라며 "진보와 보수를 넘어 우리 공동체의 생존과 번영을 위해 어느 때보다 대화가 필요하다"고 강조했다.
이어 청와대는 "우리 사회에 필요한 것은 서로의 생각을 바꾸는 것이 아니라, 서로의 생각을 먼저 들어보고 이해할 수 있는 기회라며 앞으로도 다양한 기회를 만들기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.
한편, '국민통합, 대화가 필요해!'는 청와대가 추진하는 유튜브 생중계 프로그램이다. 국민의 다양한 목소리를 직접 듣고, 서로 다른 생각과 입장을 가진 사람들이 상대방의 경험과 관점을 이해할 수 있는 소통의 장을 마련하기 위해 마련됐다.
pcjay@newspim.com