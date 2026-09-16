[개장시황] 코스피, 美 FOMC 경계 숨고르기…6600 보합권 등락

AI 핵심 요약beta
- 16일 코스피는 저가매수에 상승 전환했다.
- 코스닥은 FOMC 경계감 속 806선까지 밀렸다.
- 미국 금리·유가 상승에 눈치보기 장세다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
LG에너지솔루션 2%대 강세, 코스닥은 0.68% 하락
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 16일 국내 증시가 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞둔 경계감 속에서 엇갈린 흐름을 보이고 있다.
코스피는 하락 출발했지만 최근 연속 조정에 따른 저가 매수세가 유입되면서 장 초반 상승 전환에 성공했다.
반면 코스닥은 하락 출발한 뒤 낙폭을 키우며 806선까지 밀렸다. 간밤 미국 증시가 장기금리와 국제유가 상승 부담에 하락한 가운데 FOMC 결과를 확인하려는 경계심리가 이어지는 모습이다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 16.02포인트(0.24%) 내린 6611.24에 개장했다. 이후 저가 매수세가 유입되면서 상승 전환해 오전 9시 6분 기준 19.88포인트(0.30%) 오른 6647.14를 기록하고 있다.
코스닥은 전 거래일보다 4.04포인트(0.50%) 내린 808.37에 장을 시작했다. 이후 낙폭을 확대해 오전 9시 6분 기준 5.51포인트(0.68%) 하락한 806.90을 기록하고 있다.
수급은 유가증권시장과 코스닥 모두 개인이 순매수하는 반면 외국인과 기관은 순매도하고 있다.
대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT) 수치까지 합산하면 유가증권시장에서 개인은 3657억원을 순매수하고 있다. 외국인은 3869억원, 기관은 488억원을 각각 순매도하고 있다.
코스닥에서는 개인이 1116억원을 순매수 중이다. 외국인은 1079억원, 기관은 36억원을 각각 순매도하고 있다.
시가총액 상위 종목에서는 반도체와 2차전지주가 강세다. 같은 시각 삼성전자는 0.10% 오른 24만8750원, SK하이닉스는 0.77% 상승한 170만3000원에 거래되고 있다. 삼성전자우는 1.98% 오른 19만800원을 기록하고 있다.
LG에너지솔루션은 2.33% 오른 37만4000원으로 상승 폭이 상대적으로 크다. 삼성전기도 0.15% 오른 131만9000원, KB금융은 0.06% 상승한 17만5900원을 기록 중이다.
반면 SK스퀘어는 0.40%, 현대차는 0.82%, 삼성바이오로직스는 0.35%, 삼성생명은 0.70% 내리고 있다.
코스닥 시가총액 상위 종목은 대체로 약세다. 알테오젠은 1.92% 내린 25만5000원, 에코프로비엠은 0.37% 하락한 10만6600원에 거래되고 있다. 에코프로는 8만4400원으로 보합이다.
전날 강세를 보였던 로봇주도 일부 차익실현 매물이 나오고 있다. 레인보우로보틱스는 1.27% 내린 42만8000원, 로보티즈는 2.31% 하락한 31만7000원을 기록하고 있다.
반도체 소부장 가운데 원익IPS는 1.57%, 리노공업은 1.24%, 심텍은 1.20%, 이오테크닉스는 0.78% 내리고 있다.
간밤 다우존스30산업평균지수는 0.6%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.5%, 나스닥지수는 0.8% 내렸다. 미국 10년물 국채금리는 4.99%까지 올라 5%선에 근접했고 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 105달러를 웃돌았다.
한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 주중 연속 조정으로 인한 낙폭과대 인식에도, 매크로 불확실성에서 기인한 미국 10년물 금리, 유가 상승 부담으로 눈치보기 장세를 보일 것으로 전망한다"고 말했다.
이날 9시 23분 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1365.70원에 거래되고 있다.
한편 전날 애프터마켓은 시행 이틀째에도 거래대금이 1조원을 넘어섰다. 한국거래소에 따르면 15일 코스피와 코스닥을 합친 애프터마켓 거래대금은 1조73억9000만원, 거래량은 6110만9000주로 집계됐다.
시장별 거래대금은 코스피 5963억1600만원, 코스닥 4110억7500만원이었다.
주가가 단시간에 급변하면서 코스피·코스닥·코넥스에서 변동성완화장치(VI)도 총 1249건 발동해 시행 첫날 1112건을 웃돌았다.
plum@newspim.com