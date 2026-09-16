오뚜기, '식이섬유 플러스 흑미밥' 내놔

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기가 16일 식이섬유 플러스 흑미밥을 출시했다
- 국산 찰흑미 12.3%와 식이섬유 5.5g을 담았다
- 130g 소용량으로 혈당·중성지질 관리에 도움을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 국산 찰흑미를 사용한 소용량 잡곡밥 '식이섬유 플러스 흑미밥'을 16일 출시했다고 16일 밝혔다.
건강관리와 체중조절에 대한 관심이 높아지며 적정량 식사와 식이섬유 섭취를 중시하는 소비자가 늘어난 데 따라 130g 소용량으로 선보였다. 올해 초 출시한 '식이섬유 플러스 현미밥·보리밥'의 후속 제품으로, 국산 찰흑미를 12.3% 사용해 구수한 풍미와 쫀득한 식감을 살렸다.
식이섬유 5.5g을 함유해 1일 섭취량 기준 22%를 130g 한 팩으로 섭취할 수 있으며, 수용성 식이섬유인 난소화성말토덱스트린을 첨가해 식후 혈당상승 억제와 혈중 중성지질 개선, 배변활동 원활에 도움을 준다. CLASS 100 수준의 클린룸에서 무균화 공정을 적용하고, 고온·고압 가열과 증기취반의 2단 가열 공법으로 밥알 속까지 찰진 식감을 구현했다.
오뚜기 관계자는 "건강을 고려하면서도 한 끼를 부담 없는 양으로 즐기려는 소비자들이 늘어남에 따라 '식이섬유 플러스 흑미밥'을 선보이게 됐다"며 "변화하는 식생활과 소비자 니즈를 반영해 앞으로도 맛과 영양, 편의성을 두루 갖춘 다양한 즉석밥 제품을 선보이겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com