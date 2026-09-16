신용보증기금, 카자흐스탄 중소기업개발기금과 '금융협력 강화' 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 신용보증기금이 15일 DAMU와 협약했다.
- 양국 중소기업의 현지 진출과 금융협력을 강화하기로 했다.
- 정보 교류와 인적 교류로 협력 범위를 넓히기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정보 교류 및 현지 파트너 발굴 등 중앙아시아 진출 여건 조성
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 신용보증기금(이사장 강승준)은 지난 15일 카자흐스탄 중소기업개발기금(DAMU Entrepreneurship Development Fund, 이하 DAMU)과 '중소기업의 현지 진출 지원 및 금융협력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약은 제1차 한-중앙아시아 정상회의 개최를 앞두고 양국 간 경제·금융 협력 확대에 대한 기대감이 고조됨에 따라, 양국 중소기업의 상호 진출을 지원하고 현지 금융 접근성을 높이기 위해 마련됐다.
DAMU는 신용보증, 금융지원, 이자보전, 컨설팅 등의 업무를 수행하는 카자흐스탄의 대표적 중소기업 지원기관이다.
양 기관은 이번 협약에 따라 ▲신용보증 및 중소기업 금융 관련 정보 교류 ▲양국 중소기업의 현지 진출 지원 ▲업무능력 향상을 위한 인적 교류 등을 추진할 예정이다.
특히 이번 협약을 계기로 DAMU와의 협력 범위를 양국 기업의 해외진출 지원까지 확대해 우리 중소기업이 중앙아시아 지역에서 원활하게 사업을 추진할 수 있도록 금융협력 기반을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.
한편, 신보는 지난 2011년 경제발전경험공유사업(KSP)을 시작으로 2022년 중소기업 성장 지원을 위한 업무협약 체결, 2024년 카자흐스탄 신용보증제도 개선 컨설팅 수행 등에 이르기까지 견고한 파트너십을 꾸준히 유지해 왔다.
강승준 이사장은 "양국 간 경제·금융 협력 확대를 위한 중대한 전환기를 맞아, DAMU와 함께 미래 지향적인 협력 기반을 공고히 다지게 되어 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 두 기관의 견고한 신뢰를 바탕으로 양국 중소기업의 글로벌 성장을 돕기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.
ssup825@newspim.com