김민석 "진보 연대 실현 단계 와...교섭단체 정수 20→15명 완화 합의 필요"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 16일 진보 연대 구상을 제시했다.
- 교섭단체 완화와 선거제 개편 등 4가지를 제안했다.
- 각 당과 공감대를 바탕으로 본격 논의를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 16일 진보 진영 연대 방안에 대해 "진보 정치 세력의 맏형으로서 어떻게 실현할까를 이제 제시하고, 실제 실현해야 되는 단계에 왔다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 민주당 공식 유튜브 채널 민주당티비 '민티07'에 출연해 "요새 이 문제를 집중 고민하고 있다"며 "용혜인 (성평등가족부 장관) 후보자 문제(낙마)를 보면서 이 취약한 진보 세력의 현실을 또 보게 됐지 않느냐"고 말했다.
그는 "이 문제를 비판만 할 게 아니라 해결을 해야 된다"며 "대선 시기에 이재명 대통령께서 과거에 다른 정치 세력과 함께 약속하고 합의했던 것들도 있고, 최근에 제기됐던 것들을 종합해서 네 가지 정도를 우선 생각해 봤다"고 설명했다.
김 대표가 제시한 첫 번째 방안은 교섭단체 완화다. 그는 "진보당, 사회민주당, 기본소득당, 조국혁신당이 다 요구하고 있고, 시민사회도 요구해 온 것"이라며 "현재 20명인데 예를 들어 15명으로 정수 조정에 대한 합의가 필요하다"고 했다.
두 번째는 합리적 선거 제도 도입이다. 김 대표는 "현재 소선거구제(지역구)의 준연동형(비례)제인데, 어떻게 하는 것이 더 합리적일까 논의를 좀 해 봐야 된다"고 밝혔다.
세 번째로는 결선투표제를 언급했다. 그는 "대선은 기본이고, 일부 혹시 광역단체장까지 말씀하시는 경우도 있는데, 우선 대선을 포함해야 한다"고 강조했다.
마지막으로 경쟁력 단일화를 제안했다. 김 대표는 "합당을 하면 한 당 안에서 공천할 때 경선에서 하지 않느냐"며 "단일화를 다른 당끼리 하면 제일 표 많이 나올 사람, 여론조사 1등으로 하는 게 상식"이라고 설명했다.
이어 "우리가 1등이면 그 사람 주면 되고, 우리가 2등, 3등이면 2등한테 몰아줘 가지고 1등 하게 만드는 게 상식"이라며 "교섭단체 완화, 합리적 선거제, 결선 투표, 경쟁력 단일화, 네 가지 방안을 생각하고 있다"고 덧붙였다.
김 대표는 "각 당을 돌았고 다 만나서 어느 정도 공감대를 얻었기 때문에 식사도 한번 했고, 좀 본격적으로 논의를 제기해 볼 생각"이라고 밝혔다.
kimsh@newspim.com