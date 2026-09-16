수은, 우즈베키스탄과 경제협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 수은 황기연 행장이 16일 미르지요예프 대통령과 면담했다.
- 양국은 핵심광물·바이오·디지털 협력 확대에 합의했다.
- 우즈베키스탄 발전이 공급망 안정과도 맞닿았다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 지난 15일 방한한 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 면담을 갖고 양국 경제협력 강화 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.
황기연 수은 행장은 한-우즈베키스탄 비즈니스 라운드테이블 직후 대통령을 만나 핵심광물, 바이오, 디지털 등 전방위 협력을 가속화하기 위한 업무협약을 교환했다.
우즈베키스탄은 현재 핵심광물·에너지 개발, 산업 다각화, 인프라 확충 등 국가 발전 정책을 추진 중이다. 수은은 우즈베키스탄이 한국의 핵심광물 공급망 다변화와 첨단산업 경쟁력 강화에 중요한 경제협력 파트너라고 봤다.
양 기관은 우즈베키스탄의 국가 발전 정책 성공이 한국의 글로벌 공급망 안정화, 수출시장 다변화, 미래 성장동력 확보와 직결된다는 점에 공감했다. 또한 한국의 산업 기술력과 우즈베키스탄의 발전 잠재력이 결합해 양국 모두에게 실질적 경제적 이익을 창출해야 한다는 데 인식을 같이했다.
황 행장은 "합의된 사업들을 구체화해 경제협력을 가속화하고, 실질적인 금융지원 성과로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com