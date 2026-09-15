부산정보산업진흥원, 도쿄게임쇼 공동관 운영…8개 게임사 신작 글로벌 공개

AI 핵심 요약beta
- 부산정보산업진흥원이 17일부터 부산공동관을 운영했다.
- 도쿄게임쇼 2026서 부산 게임사 8곳 신작을 선보였다.
- 진흥원은 해외 판로 개척 지원을 이어가겠다고 했다.
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[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 세계 3대 게임 전시회인 도쿄게임쇼에서 부산 게임기업들이 공동관을 꾸려 글로벌 시장 공략에 나선다.
부산정보산업진흥원은 오는 17일부터 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열리는 도쿄게임쇼 2026에 부산공동관을 운영한다고 15일 밝혔다.
도쿄게임쇼는 아시아 최대 규모 게임 전시회로, 올해 30주년을 맞아 비즈니스 데이 2일과 퍼블릭 데이 3일을 합쳐 처음으로 5일간 열린다. 지난해에는 47개국 1136개사가 참가했고 관람객 26만3000여 명이 찾았다.
진흥원은 마쿠하리 메세 2홀에 12개 부스 규모 부산공동관을 마련하고 지역 게임기업 8개사의 PC·모바일 신작을 선보인다. 참가 기업은 트리노드, 틸트뷰, 비욘드윌, 비쥬얼다트, 용게임즈, 오드볼게임즈, 도약민, 실외기오퍼레이션 등 8개사다.
트리노드는 퍼즐 모험 게임 '포코머지'를 출품한다. 이 회사는 글로벌 누적 다운로드 1억 건 이상, 누적 매출 1조 원을 기록한 '포코팡' 시리즈 IP를 보유하고 있으며 이를 활용한 퍼즐 신작의 글로벌 출시를 준비하고 있다.
틸트뷰는 '더 그루밍', 비욘드윌은 '파이널길드 월드', 비쥬얼다트는 '랠리커스드: 피라미드의 저주'를 내놓는다. 용게임즈는 '타이핑 클래시', 오드볼게임즈는 '워른과 잊혀진 자들', 도약민은 '한국지', 실외기오퍼레이션은 '블랙아웃: 제로포인트'를 출품한다.
실외기오퍼레이션은 지난해에 이어 2년 연속 부산공동관에 참여한다. 이 회사는 게임스컴 아시아 2025 시크릿 레벨 어워드 수상과 해외 크라우드펀딩 목표 달성, 비트서밋 2026과 게임스컴 2026 한국공동관 출품 등으로 해외 무대에서 활동 폭을 넓혀왔다.
지난해 열린 도쿄게임쇼 2025에서는 부산공동관에 8개사가 참가해 16개국 퍼블리싱·투자 관계자와 44건의 비즈니스 상담을 진행했다. 당시 참가 기업 프로비스게임즈는 일본 퍼블리셔와 퍼블리싱 계약을 체결해 글로벌 사업화 성과를 거뒀다.
김종철 원장은 "이번 도쿄게임쇼가 부산 게임기업의 글로벌 도약을 위한 실질적 무대가 될 수 있도록 지원을 이어가겠다"며 "부산시와 함께 해외 판로 개척 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com