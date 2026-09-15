'SOL 미국배당다우존스' 개인투자자 순매수 5000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용은 15일 SOL 미국배당다우존스 개인 순매수 5000억원 돌파했다
- 지난 9일 기준 누적 순매수 5014억원, 순자산 1조118억원이다
- 미국 배당성장주 월분배로 자금 유입이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 15일 자사 'SOL 미국배당다우존스' 상장지수펀드(ETF)의 개인투자자 누적 순매수 금액이 5000억원을 넘어섰다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난 9일 기준 해당 ETF의 상장 이후 개인투자자 누적 순매수는 5014억원, 순자산은 1조118억원으로 집계됐다.
신한자산운용 측은 최근 국내 주식시장의 조정과 미국 시장의 변동성 확대를 계기로 배당주에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다고 설명했다. 주가 상승에 따른 자본차익뿐 아니라 꾸준한 배당을 통한 현금흐름을 확보하려는 수요가 늘면서, 배당 지급 여력과 재무 건전성을 갖춘 미국 우량 배당성장 기업이 주목받는 모습이다.
이러한 관심은 개인투자자의 순매수로 이어지고 있다. 최근 1개월간 개인투자자는 해당 ETF를 123억원 순매수 했다. 같은 기간 시장 가격 조정 등의 영향으로 순자산이 약 441억원 감소한 가운데 개인 순매수가 이어졌다는 점은 단기 가격 변동 속에서도 미국 배당성장 자산을 꾸준히 담으려는 투자 수요가 유지되고 있음을 보여준다.
SOL 미국배당다우존스는 미국 대표 배당성장 지수인 'Dow Jones U.S. Dividend 100' 지수를 기초지수로 삼아, 배당을 꾸준히 지급해 온 미국 우량 기업에 분산 투자한다. 미국 대표 배당성장 ETF인 SCHD와 동일한 기초지수를 추종하면서 월분배 구조를 적용해, 장기적인 자본 성장과 정기적인 현금흐름을 동시에 추구한다.
김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "SOL 미국배당다우존스는 상장 이후 미국 배당성장 기업에 투자하는 원칙을 지키며 배당 재원을 활용한 합리적인 월 분배를 이어왔다" 며 "개인투자자 누적 순매수 5000억원 돌파는 이러한 운용 방향에 대한 투자자들의 신뢰가 쌓인 결과로, 시장 방향성이 불확실한 국면에서는 꾸준한 배당이 장기 투자를 이어가는 중요한 기반이 될 수 있다"고 말했다.
한편 SOL ETF는 환노출형인 'SOL 미국배당다우존스'와 환헤지형인 'SOL 미국배당다우존스(H)', 퇴직연금 계좌에서 안전자산으로 편입 가능한 'SOL 미국배당 미국채혼합50' 등 미국 배당성장 자산에 투자하는 다양한 라인업을 갖추고 있다. 환율 전망과 위험 선호도, 계좌 종류에 따라 투자 방식을 선택할 수 있도록 구성한 것이다.
분배 시점도 상품별로 나뉜다. SOL 미국배당다우존스와 SOL 미국배당다우존스(H)는 매월 말일을 지급기준일로 다음 달 초에 분배금을 지급하며, SOL 미국배당미국채혼합50과 SOL 미국배당다우존스2호는 매월 중순에 지급한다.
김 그룹장은 "연금계좌에서 월분배금을 재투자하며 배당자산을 적립하려는 투자자들이 각자의 투자성향과 목적에 맞는 상품을 선택할 수 있도록 상품 라인업과 운용 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com