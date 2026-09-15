NH-Amundi운용, 'HANARO 미국에이전틱AI TOP2+' 상장

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용이 15일 미국 에이전틱AI ETF를 상장했다.
- 이 ETF는 AI 모델과 인프라 기업 10종목에 투자한다.
- 마이크로소프트·알파벳을 25%씩 담고 특별편입도 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
앤트로픽·오픈AI 상장 시 편입 검토 가능
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH-Amundi자산운용은 15일 에이전틱 인공지능(AI) 관련 미국 기업에 투자하는 'HANARO 미국에이전틱AI TOP2+' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 밝혔다.
NH-Amundi자산운용에 따르면 해당 ETF는 미국 증시에 상장된 에이전틱 AI 및 이를 지원하는 기술 생태계 관련 기업 10종목에 투자하는 상품이다. 에이전틱 AI는 사용자의 개별 지시 없이도 목표를 설정하고 계획을 수립해 자율적으로 작업을 수행하는 AI다.
투자하는 10개 종목은 사업보고서와 공시자료를 대규모 언어모델(LLM) 기반 문맥 분석으로 평가해 에이전틱 AI 관련도를 점수화하고 시가총액을 함께 반영해 선정된다. 이 가운데 파운데이션 모델을 보유한 상위 2종목을 각각 25% 비중으로 담아 중점으로 투자한다.
포트폴리오는 AI 에이전트의 작동 구조를 따라 두 축으로 구성된다. 에이전트가 판단과 계획을 담당하려면 AI 모델이 필요하고 실제로 작업을 수행하려면 이를 구동·관리하는 인프라가 함께 갖춰져야 한다.
이에 따라 프론티어 AI 모델을 직접 개발하거나 이를 구동할 클라우드까지 보유한 기업을 상위에 배치하고 연산과 네트워크, 데이터, 보안 등 에이전트 구동에 필요한 인프라 기업도 편입한다.
8월 말 기준으로는 마이크로소프트와 알파벳이 상위 2종목이다. 메타, 아마존닷컴, 크라우드 스트라이크, 데이터독, 델 테크놀로지 등도 편입하고 있다.
에이전틱 AI는 기업 업무와 산업 현장으로 적용 범위를 넓혀가고 있다. 클로드와 코파일럿 등 AI 도구가 업무 환경에 도입되고 있으며 최근 오픈AI가 출시한 GPT-6 Astra는 추론과 컴퓨터 사용 등 여러 영역으로 활용 범위를 넓혔다.
기업이 AI 에이전트에 민감 정보와 실제 업무 권한을 맡기기 시작하면서 모델 자체뿐 아니라 이를 안전하게 실행·관리하는 인프라 수요도 함께 늘어나고 있다.
지수 방법론상 테마 관련도가 높은 기업이 신규 상장할 경우 정기변경을 기다리지 않고 특별편입이 가능하다는 점도 특징이다. 현재 비상장 상태인 앤트로픽, 오픈AI 등 주요 프론티어 AI 기업들이 상장할 경우 적격 요건 충족 여부에 대한 지수위원회 검토를 거쳐 포트폴리오에 반영될 수 있다.
김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "에이전틱 AI를 통한 생산성 혁신이 본격화되는 현시점이 관련 핵심 섹터에 선제적으로 투자할 적기"라며 "HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ ETF는 핵심 파운데이션 모델 기업에 집중하면서 관련 인프라 생태계까지 한 번에 담을 수 있는 상품"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com