CJ, 추석 앞두고 중소 협력사에 6600억 결제 대금 조기지급

AI 핵심 요약beta
- CJ가 15일 추석 앞두고 6600억원 앞당겨 지급했다
- 중소 협력업체 7400여곳이 조기 대금 지급을 받는다
- CJ는 상생펀드 등 협력사 지원도 계속했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ가 추석 명절을 앞두고 중소 협력업체와의 상생 차원에서 총 6600억원 규모의 결제 대금을 앞당겨 지급한다고 15일 밝혔다.
이번 조기 지급에는 CJ제일제당·CJ올리브영·CJ대한통운·CJ ENM 커머스부문·CJ프레시웨이·CJ올리브네트웍스 등 계열사 6곳이 참여하며, 혜택을 받는 중소 납품업체는 7400여 곳에 이른다. 전체 지급 규모는 지난해보다 2배 이상 늘어났으며, 오는 18일부터 추석 연휴 전까지 평균 2주에서 한달가량 앞당겨 지급될 예정이다.
CJ 관계자는 "협력업체들과의 상생 차원에서 매년 추석 납품 결제 대금을 조기 지급하고 있다"며 "명절을 앞두고 중소 협력사들에 일시적으로 가중되는 자금 부담 해소에 도움이 될 수 있길 바란다"고 말했다.
CJ는 이 외에도 CJ올리브영의 'K-슈퍼루키 위드 영', CJ제일제당의 '내일채움공제'·상생펀드, CJ대한통운의 운임 익일지급 시스템, CJ ENM 커머스부문의 'CJ온큐베이팅'과 110억원 규모 K라이프스타일 펀드, CJ프레시웨이의 '상생협력 아카데미', CJ올리브네트웍스의 '파트너스데이'와 상생펀드 등 협력사 동반 성장 활동을 지속해오고 있다.
fineview@newspim.com