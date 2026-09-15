코윈로보틱스, 'AI 로봇 시뮬레이션 기술' 美 프로젝트 적용

AI 핵심 요약beta
- 코윈로보틱스가 15일 AI 로봇 시뮬레이션을 개발했다.
- 미국 ESS 로봇 자동화 프로젝트에 적용했다.
- 가상 검증으로 공정 최적화와 비용 절감을 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지능형 로봇 전문 기업 코윈로보틱스가 AI 기반 로봇 시뮬레이션 기술을 개발하고 미국 에너지저장장치(ESS) 로봇 자동화 프로젝트에 적용했다고 15일 밝혔다.
회사에 따르면 개발된 기술은 생산·물류 현장의 데이터를 가상환경과 동기화해 로봇과 자동화설비의 운영 흐름을 미리 분석·검증하는 AI 기반 가상 시뮬레이션 플랫폼이다. 실제 로봇 설치 전 레이아웃과 동선, 작업 순서, 택타임 등을 가상환경에서 검증할 수 있으며, 공정 병목과 로봇 간 간섭을 최소화하고 시운전 및 램프업 기간을 단축할 수 있다.
회사는 AI를 통해 다양한 현장 환경에서 발생할 수 있는 문제를 분석해 최적의 운영방안을 도출한다고 설명했다. 자사 로봇뿐만 아니라 타사 로봇·설비까지 연계해 수백 대 규모가 운영되는 글로벌 대형 프로젝트 현장에도 적용이 가능하다.
또한 해외 프로젝트는 설계 변경이나 시운전 지연 시 인력 파견과 공사기간 연장 등으로 비용 부담이 커질 수 있는데, 사전 시뮬레이션을 통해 공장 셋업부터 양산 안정화까지의 기간을 단축함으로써 시간과 비용을 절감할 수 있다고 회사는 밝혔다.
코윈로보틱스는 로봇 하드웨어와 자체 로봇 제어시스템(RCS), 시뮬레이션 기술까지 내재화하며 Physical AI 기반 로봇 풀스택 경쟁력을 강화하고 있다. 회사는 최근 코윈테크에서 코윈로보틱스로 사명을 변경하며 로봇 전문기업으로의 사업 전환을 본격화했다.
올해 상반기 기준 로봇 자동화 부문 매출은 804억9000만원, 로봇 자동화 유지보수 부문은 29억원으로 합산 833억9000만원을 기록했다. 연결 기준 전체 매출의 약 85%를 로봇 자동화 및 유지보수 사업이 차지하고 있다.
코윈로보틱스 관계자는 "이번 기술 개발은 현장 데이터를 AI와 지능형 로봇에 연결하는 Physical AI 기반을 확보했다는 데 의미가 있다"며 "해외 프로젝트 현장에 적극 활용해 글로벌 로봇 자동화 시장에서의 입지를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com