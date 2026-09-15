마스턴투자운용, 美 LACP 비전 어워즈에서 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 마스턴투자운용이 15일 LACP 비전 어워즈 대상을 받았다
- 지속가능경영 보고서는 8개 중 7개 항목 만점을 받았다
- 국내 대체투자 자산운용사 첫 지속가능성 보고서 대상이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 마스턴투자운용은 15일 미국 커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 '2025 비전 어워즈(Vision Awards)'에서 지속가능경영 보고서 금융 부문(Financials - Diversified Services) 최고 등급인 대상(Platinum)을 받았다고 밝혔다.
마스턴투자운용에 따르면 LACP 비전 어워즈는 매년 전 세계 1000개 이상의 기업 및 기관이 참여하는 세계적 권위의 연차보고서 및 지속가능경영 보고서 경연대회다. 마스턴투자운용은 지난해부터 이 대회에 출품해왔으며, 올해로 2년 연속 출품과 동시에 수상 등급을 한 단계 끌어올렸다.
이번 수상작인 '2025 마스턴투자운용 지속가능경영 보고서'는 내용 구성, 정보 접근성, 이해관계자 메시지, 창의성, 첫인상 등 총 8개 평가 항목 중 7개 항목에서 만점을 받았다.
회사는 지속가능경영 추진 노력과 환경·사회·지배구조(ESG) 측면의 주요 성과를 중심으로 구성해 보고서 명칭을 '지속가능경영 보고서'로 정했다고 설명했다.
아울러 ESG 추진 체계와 주요 데이터를 유형별로 체계화해 수록하고, 지속가능성 향상을 위한 주요 어젠다를 담은 'Sustainable Value Story'를 함께 포함해 이해관계자들의 정보 접근성과 이해도를 높였다.
특히 이번 수상으로 마스턴투자운용은 지속가능성을 주제로 한 보고서 부문에서 국내 대체투자 자산운용사로는 최초로 대상을 받았다.
박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "이번 LACP 비전 어워즈에서 지난해 금상에 이어 올해 대상을 수상하며 회사의 지속가능경영 역량과 정보 공개 수준을 다시 한번 대외적으로 인정받았다"며 "앞으로도 이해관계자와의 신뢰를 바탕으로 투명하고 책임 있는 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com