링크솔루션, 300억원 투자 유치…"고부가가치 산업 부품 생산 대응"

AI 핵심 요약beta
- 링크솔루션이 15일 300억원 사모 CB 발행을 결정했다.
- 조달 자금은 신규 파운드리 공장 구축에 투입했다.
- 자율제조 고도화로 첨단부품 양산과 매출 성장을 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 3D프린팅 기반 스마트제조 전문기업 '링크솔루션'이 300억원 규모의 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 15일 밝혔다. 항공·우주, 방산, 휴머노이드, AI 데이터센터 열관리 등 고부가가치 산업 부품 생산에 대응하기 위한 투자 유치다.
이번 전환사채는 기준주가 대비 30% 할증된 주당 3만2823원의 전환가액으로 발행되며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 주가 하락에 따른 리픽싱 조항이 없어 금융비용과 기존 주주의 지분 희석을 최소화했다.
회사에 따르면 조달 자금은 신규 파운드리 공장 구축에 투입된다. 기존 대전 AM 파운드리와 별개로 조성되는 신규 공장에서는 축적된 3D프린팅 장비와 공정기술을 바탕으로 첨단부품 양산 역량을 강화할 방침이다. 고객사의 양산 전환과 후속 생산 물량 확대에 선제적으로 대응하는 것이 목표다.
회사는 자율제조 생산체계 구축을 통해 생산성과 원가 경쟁력을 높일 계획이다. 산업용 3D프린팅 장비와 공정 데이터, 자동화 설비, 물류 및 후처리 시스템을 연계해 24시간 운영 가능한 다크팩토리 구현을 추진한다. 이를 통해 장비 가동률과 생산 효율을 높이고 공정 편차를 줄여 대규모 양산에 필요한 품질 안정성을 확보한다.
신규 응용분야에서는 소재·설계·공정 연구개발을 통해 고객사와 진행하는 기술검증을 실제 양산 프로젝트로 연결할 계획이다. 연구개발부터 공정 검증, 양산 전환까지의 사업화 기간을 단축하고 중장기 양산 파이프라인을 확대할 방침이다.
회사 관계자는 "이번 투자 유치는 첨단산업 고객사의 생산 수요 확대에 선제적으로 대응하기 위한 것"이라며 "조달 자금을 신규 파운드리 공장 구축과 자율제조 시스템 고도화, 신규 응용분야의 양산기술 개발에 투입해 생산능력 확대를 실질적인 매출 성장으로 연결하겠다"고 말했다.
한편 링크솔루션은 대전 AM 파운드리와 대전방산·우주센터를 연계해 방산·우주항공 부품 제조 사업을 추진 중이며, 국내 우주항공 기업과 차세대 우주비행체 핵심 부품 제조 협력을 진행하고 있다.
nylee54@newspim.com