시선AI, 글로벌 반도체 장비사와 보안 AI 협력 추진

AI 핵심 요약beta
- 시선AI가 15일 글로벌 반도체 장비사와 보안AI 협력을 추진했다.
- AI 데이터센터·반도체 공정서 보안 수요가 커졌다.
- 회사는 기업용 AI·SaaS·로봇·방산으로 확대한다.
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AI 인프라 확대에 보안 중요성 부각…산업 현장 적용 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 데이터센터 투자가 확대되면서 반도체와 전력, 냉각, 광통신 등에 이어 보안 분야의 중요성도 커지고 있다. 이러한 가운데 비전AI 전문 기업 '시선AI'는 글로벌 반도체 장비 기업과 보안 AI 분야 협력을 추진하고 있다.
15일 업계에 따르면 AI 데이터센터에는 대규모 컴퓨팅 자원과 네트워크, 기업의 주요 데이터가 집중된다. 기업들의 AI 활용 범위가 넓어지면서 데이터와 시스템을 보호하기 위한 보안 인프라의 중요성도 높아지고 있다. 이에 AI 관련 투자의 범위도 데이터센터 구축에 필요한 물리적 인프라에서 보안 소프트웨어와 시스템 등으로 넓어지는 중이다.
반도체 제조 장비 분야에서도 보안의 중요성이 높아지고 있다. 반도체 제조 과정에서는 장비와 제조·공정 데이터, 소프트웨어, 네트워크 등이 연결돼 운영된다. AI 기술이 제조 공정과 장비 운영에 적용되면서 관련 데이터와 시스템을 보호하기 위한 보안 기술의 필요성도 커지고 있다.
'시선AI'는 이 같은 산업 환경을 바탕으로 글로벌 반도체 장비 기업과 보안 AI 분야에서 협력을 추진하고 있다. 반도체 제조 분야 외에도 기업용 AI와 클라우드, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 등을 보안 AI의 적용 대상으로 보고 있다.
회사는 기업의 AI 전환 과정에서 서버와 클라우드, SaaS, 내부 업무 시스템 간 연계가 확대되면서 이를 관리하고 보호하기 위한 보안 수요도 증가할 것으로 전망한다.
로봇과 방산 분야도 회사가 보안 AI 기술의 적용 가능성을 검토하는 영역이다. 제조·물류·방산 현장에서 로봇 활용이 늘어나면서 로봇의 제어 소프트웨어와 통신망, 운영 데이터를 보호하는 기술 역시 보안 영역에 포함된다.
시선AI는 반도체 제조 인프라를 시작으로 기업용 AI·SaaS와 로봇·방산 등으로 보안 AI 사업의 적용 범위를 확대한다는 계획이다.
시선AI 관계자는 "AI가 기업의 두뇌라면 보안은 그 두뇌를 지키는 자물쇠"라며 "AI CAPEX가 커질수록 보안 CAPEX도 함께 커질 수밖에 없는 만큼, 새로운 CAPEX 사이클의 출발점에서 글로벌 산업 보안 AI 시장을 적극 공략해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com