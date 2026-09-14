GTX-C 노선 15일 본격 착공…양주시 "목표 내 완공 협력"

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 14일 GTX-C 노선 착공을 환영했다
- GTX-C는 15일 본공사에 들어가 총 86.6㎞를 잇는다
- 개통 땐 덕정역~강남권 이동이 30분대로 줄어든다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 시민들의 오랜 숙원사업인 GTX-C 노선이 착공에 들어간다며 14일 환영의 입장을 밝혔다.
국토교통부에 따르면 경기 양주 덕정역을 시점으로 의정부, 창동, 청량리, 삼성 등 서울 도심을 관통해 경기 수원 및 상록수까지 총 86.6㎞를 잇는 GTX-C 민간투자사업이 오는 9월 15일 본공사에 착수한다.
GTX-C 사업은 금융약정 지연과 자재비 상승에 따른 공사비 증액 협의 등이 이어지면서 실질적인 착공이 미뤄져 왔으나 지난 4월 대한상사중재원의 중재를 거쳐 8월 민간투자사업심의위원회 통과로 사업 추진에 최종 탄력을 받으면서 본격 착공 단계에 들어가게 됐다.
GTX-C가 개통되면 양주 덕정역에서 서울 강남권(삼성역 등)까지 현재 80분 넘게 소요되는 이동 시간이 30분대로 줄어들 것으로 예상된다. 서울 중심부 접근성이 크게 개선되면서 양주시가 경기 북부의 핵심 교통 허브이자 균형 잡힌 자족 도시로 도약하는 데 상당한 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다.
정덕영 양주시장은 "GTX-C가 본격적인 공사에 들어가게 된 것을 30만 양주시민과 함께 환영한다"며 "향후 시공 과정에서도 관계기관과 긴밀히 협업해 더 이상의 지연 없이 목표 시기 내 완공이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 GTX-C 노선은 수익형 민자사업(BTO) 방식으로 추진되며 착공일로부터 약 60개월(5년)의 공사 기간을 거쳐 개통될 예정이다.
asj7376@newspim.com