신용한 충북지사 "명절 선물 전면 폐지...민생 현장에 예산 사용할 것"

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사는 14일 관행적 명절 선물 폐지를 밝혔다.
- 형식적 선물 대신 도민 불편 해소에 예산을 쓰겠다고 했다.
- 생활밀착형 현장행정과 지역관광 활성화를 주문했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =신용한 충북도지사가 관행적인 명절 선물을 전면 폐지하고 도민이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 행정에 예산을 사용할 것이라고 밝혔다.
신 지사는 14일 확대간부회의에서 "명절 선물이 대상 선정 과정에서 형평성 논란과 상대적 소외감을 낳을 수 있다"며 도와 유관기관, 민간단체 등에 관행적으로 제공해 온 명절 선물을 폐지하겠다"고 말했다.
도지사 비서실로 들어오는 선물도 원칙적으로 반송한다는 기존 방침을 재확인했다. 신 지사는 "형식적인 선물보다 도민의 불편을 하나라도 더 해결하는 것이 공직자가 감사의 뜻을 표현하는 올바른 방식"이라고 강조했다.
생활 속 작은 불편을 찾아 개선하는 현장행정도 당부했다. 교통약자의 아파트 방문 때 사전 등록으로 출입 대기시간을 줄인 사례를 들며 "조금만 더 세심하게 살피면 작은 아이디어가 도민에게 큰 감동을 줄 수 있다"고 했다.
이와 함께 청주국제공항을 연계한 관광권 활성화, 청남대 규제 개선 및 국가정원화를 위한 기반 마련, 스마트팜과 청년 창업을 결합한 관광 콘텐츠 발굴도 주문했다.
신 지사는 "불필요한 관행과 지출은 과감히 줄이고 도민에게 필요한 분야에는 적극 투자하는 것이 민생 실용 도정"이라며 "현장에서 답을 찾고 작은 불편까지 세심하게 개선해 도민이 일상에서 체감하는 성과를 만들어야 한다"고 말했다.
baek3413@newspim.com