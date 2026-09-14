충북도·교육청, 무상급식비 분담률 합의

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교육청 47% ·지자체53%...AI BIO 영재학교 건립비도 공도 부담



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북도와 도교육청이 민선 9기 무상급식 경비와 한국과학기술원(KAIST) 부설 AI BIO 영재학교 건립·운영비 분담 방안에 합의했다.

신용한 충북지사와 윤건영 교육감은 14일 충북도의회 의장실에서 이 같은 내용을 담은 합의서에 서명했다.

신용한(왼쪽) 충북지사와 윤건영(오른쪽) 충북교육감이 14일 무상급식과 AI BIO 영재학교 재정 분담 합의를 한 후 악수를 하고 있다. [사진=충북교육청] 2026.09.14 baek3413@newspim.com

합의에 따라 2027년부터 2030년까지 초·중·고·특수·대안학교의 식품비는 교육청이 47%, 충북도와 시·군이 53%를 부담한다. 기존 교육청 40%, 지자체 60%에서 교육청 부담률이 7%포인트 높아진 것으로교육청의 연간 부담액은 올해보다 86억원 늘어난다.

급식 단가는 당해 연도 기준 전국 도 단위 최고 수준을 유지하기로 했다. 유치원과 어린이집 3~5세 급식비 역시 학교급식과 같은 47 대 53 비율을 적용한다. 기존 교육청 70%, 지자체 30%에서 조정되면서 충북도의 부담액은 2026년보다 36억원 증가한다.

학교급식 인건비와 운영비, 시설비는 종전대로 교육청이 전액 부담한다. 양 기관은 학교급식에 충북지역 농산물을 우선 사용하고 지역 농산물 소비 확대에도 협력하기로 했다.

AI BIO 영재학교 건립비 분담 방식도 확정됐다. 부지비를 포함한 전체 시설건립비 가운데 지방비 30%를 교육청과 충북도가 절반씩 부담한다.

운영비 가운데 지방비 30%에 해당하는 비용은 충북도가 전액 부담한다. 교육청은 무상급식비와 현장체험학습비, 교복비 등 교육복지사업에 해당하는 비용을 도내 다른 국립학교 수준으로 지원한다.

특히 지역교육계와 학부모들이 요구해온 지역인재 30% 할당을 반영하기로 했다. 양 기관은 충북 학생들의 AI·바이오 분야 진학과 지역 인재 육성을 위해 협력할 방침이다. 이번 합의는 그동안 재정 부담을 둘러싸고 입장 차이를 보여 온 충북도와 교육청이 충북도의회의 중재 속에 분담 기준을 마련했다는 점에서 의미가 있다.

신용한 지사는 "도와 교육청이 어려운 재정 여건 속에서도 지역 발전과 미래세대를 위해 양보하고 협력한 상생 사례"라고 평가했다.

윤건영 교육감도 "어려운 재정 여건 속에서도 전국 최고 수준의 급식 지원을 이어가고 AI와 바이오 분야 미래인재 양성 기반을 마련했다"며 "충북도와 도의회, 시·군과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.



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