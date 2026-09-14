NCT 위시, 10월 12일 새 미니앨범 '아이 스파이' 발매

AI 핵심 요약beta
- NCT 위시가 14일 네 번째 미니앨범 발매를 알렸다.
- 신보 ‘아이 스파이’는 10월 12일 나온다.
- 타이틀곡 포함 6곡 수록, 14일부터 예약 판매했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 NCT 위시가 10월 컴백한다.
14일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 위시의 네 번째 미니앨범 '아이 스파이(I SPY)'가 오는 10월 12일 발매된다.
이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 포함한 다양한 스타일의 총 6곡이 수록된다.
특히 이번 앨범은 지난 4월 발표한 정규 1집 '오드 투 러브(Ode to Love)' 이후 약 6개월 만에 선보이는 신보로, NCT 위시가 다채로운 감정을 마주하고 이를 통해 한층 성장해가는 모습을 담아 글로벌 음악 팬들의 좋은 반응을 얻을 전망이다.
또한 NCT 위시는 올해 정규 1집 '오드 투 러브'로 3연속 밀리언셀러이자 음반·음원 모두 자체 최고 성적을 기록했으며, 이어 7월 공개한 일본 싱글 '요이돈/보이 미츠 걸(YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL)' 역시 누적 출하량 50만 장을 돌파해 레코드협회 '더블 플래티넘' 인증을 획득한 바 있다.
더불어 이날 NCT 위시 공식 유튜브 채널에는 새로운 디지털 세계 '위시 랜드(WISH LAND)'를 배경으로 한 '컨퓨즈드 보이(Confused Boy)' 트레일러가 오픈됐다.
해당 영상에는 고요한 공간에 등장한 미지의 존재 '에너지(energy)'를 만난 NCT 위시가 처음으로 '설렘'이라는 낯선 감정을 느끼고, 갑자기 사라진 '에너지'와 다시 연결되며 자신의 감정을 마주하는 과정을 감각적으로 풀어내 앞으로 펼쳐질 이야기에 대한 궁금증을 높였다.
NCT 위시의 네 번째 미니앨범 '아이 스파이'는 10월 12일 음반으로도 발매되며, 오늘부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.
alice09@newspim.com