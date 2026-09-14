최우성, '유부녀 킬러' 종영 소감…"또 다른 나를 발견하게 해준 인물"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최우성이 '유부녀 킬러'를 향한 애정과 함께 종영 소감을 전했다.

최우성은 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 킹피셔 전담팀의 막내 형사 범성훈 역을 맡아 활약했다. 팽팽한 추적 스릴러와 풋풋한 청춘 로맨스를 오가는 극의 분위기 속에서 특유의 능청스러운 매력과 안정적인 연기력으로 존재감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유부녀 킬러 최우성. [사진=AM엔터테인먼트] 2026.09.14 moonddo00@newspim.com

극 중 범성훈은 유도 금메달리스트 출신 형사로, 베테랑 선배 파트너 동진(이상이)과 함께 희대의 총기 연쇄 살인마 '킹피셔'를 추적했다. 최우성은 우직하면서도 인간적인 허당미를 지닌 범성훈의 면모를 자연스럽게 표현하며 극의 긴장감을 더하는 동시에 밝은 활력을 불어넣었다.

특히 10년 지기 소꿉친구 세아(이은샘)를 향한 무해한 짝사랑부터 기영도(무진성)와 벌이는 유치찬란한 삼각관계까지 소화하며 캐릭터의 매력을 한층 끌어올렸다. 유도 금메달리스트라는 설정에 걸맞은 액션 연기 역시 선보이며 에너제틱한 매력을 발산했다.

최우성은 "'유부녀 킬러'를 보내주려니 마음이 아프다"며 "범성훈이라는 캐릭터를 만난 건 배우로서 새로운 경험이자 도전이었다. 좋은 감독님과 배우 선배님들, 스태프분들을 만나 많이 배울 수 있었던 현장"이라고 작품을 떠나보내는 소감을 밝혔다.

이어 범성훈을 연기하며 중점을 둔 부분에 대해 "우직함과 동시에 인간적인 허당미가 있는 친구"라며 "강하지만 겉으로는 티 내지 않고 인간적으로 사람을 대하는, 보면 볼수록 정이 가는 성훈이의 모습을 보여드리고 싶었다"고 설명했다.

이상이와의 호흡에 대해서도 각별한 마음을 드러냈다. 최우성은 "촬영 내내 제가 동생처럼 붙어 다녔다"며 "선배님과의 첫 만남에서 '무조건 잘해야겠다'는 마음이 들었다"고 회상했다.

특히 늦은 시간까지 이어진 촬영 중 이상이 자신을 배려했던 순간을 떠올리며 "액션 장면부터 감정적인 장면, 피 분장까지 한 상태라 정말 힘드셨을 상황인데도 '오래 기다리게 해서 미안하다. 최대한 빨리, 최선을 다해서 해보겠다'며 저를 걱정해 주셨다"고 말했다.

그러면서 "선배님의 배려가 인상 깊게 남아 있어서 저도 나중에 후배들과 함께 현장에 있을 때 그런 마음을 가질 수 있는 사람이 되어야겠다고 다짐했다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유부녀 킬러 최우성. [사진=MBC 유부녀킬러] 2026.09.14 moonddo00@newspim.com

이은샘과의 호흡에 대해서는 "원작 웹툰에서처럼 오랜 시간 알고 지낸 편한 친구 사이처럼 보이고 싶었다"며 "제가 준비해 온 애드리브도 서슴없이 다 받아주고, 성훈이와 세아가 더 친해 보이게 하는 순간들을 함께 고민해 주면서 장면을 더 풍성하게 만들어 갔다"고 전했다.

성훈과 세아의 관계를 연기하는 과정에서는 "처음에는 세아를 이성으로 의식하지 않으려 했다. 너무 익숙해서 오히려 자신의 감정을 알아차리지 못하는 성훈이를 표현하고 싶었다"며 "세아에게 마음을 전할 때도 서툴지만 솔직하게 고백하는 성훈이를 상상하면서 연기했다"고 설명했다.

최우성이 꼽은 '유부녀 킬러'의 최애 장면은 세아, 성훈, 영도가 닭발집에서 '킹피셔는 누굴까'를 추리하는 장면이었다. 그는 "각 캐릭터들이 너무나도 잘 드러나면서 세 사람의 삼각구도가 돋보이는 장면이라 생각한다"며 "촬영할 때도 즐거웠고 방송을 보면서도 웃음을 참지 못하고 피식피식 웃었던 기억이 있다"고 밝혔다.

앞으로 도전해보고 싶은 장르로는 사극을 꼽았다. 최우성은 "시대극이나 현대물과는 또 다른 재미를 가진 사극을 경험해 보면서 시청자분들께 저의 새로운 모습을 보여드리고 싶다"고 전했다.

'유부녀 킬러'와 범성훈이 자신에게 남긴 의미에 대해서는 "배우로서 제 안에 있던 또 다른 모습을 발견할 수 있게 해준 작품이자 인물로 남을 것 같다"며 "범성훈을 통해 얻게 된 열정과 끈기, 그리고 '유부녀 킬러'를 대본으로 읽고 드라마로 보며 분노하고 가슴 아파했던 사건들은 제게 오랫동안 기억에 남을 것 같다"고 말했다.

끝으로 최우성은 "'유부녀 킬러'와 저 성훈이를 응원해 주시고 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "범성훈은 이제 보내주지만 저는 또 다른 좋은 모습으로 찾아뵙겠다. 항상 건강하시고 행운과 행복이 가득하시길 바라겠다"고 시청자들에게 마지막 인사를 전했다.

moonddo00@newspim.com