전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.14 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

[르포] 물 위에 펼쳐진 수변도시부터 현대차까지…새만금 가보니

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 새만금개발공사가 14일 수변도시 조성 현황을 공개했다.
  • 수변도시는 6.25㎢에 1만9000가구와 AI 도시로 조성된다.
  • 현대차 부지와 태양광, 교통망이 새만금 개발의 축이 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

바다 메운 땅에 1만9000가구…'AI 도시'로
공항 맞은편 현대차 부지…그 너머엔 태양광

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 새만금 스마트 수변도시 건너편에서 현장 설명을 들으며 부지를 바라보자 문득 서울 여의도가 떠올랐다. 평평한 대지를 수변이 둘러싸고 한쪽은 육지와 맞닿아 있으며, 수로를 가로지르는 4개의 교량이 도시 곳곳을 잇는 구조다. 면적은 6.25㎢로 여의도의 약 2.2배에 달한다. 지금은 드넓은 공터가 대부분이지만 앞으로 이곳에는 4만명에 가까운 인구가 거주하는 새로운 도시가 들어설 예정이다.

교량은 육지와 연결돼 있지만 아직 차량 통행은 이뤄지지 않고 있었다. 전망대에서 바라보면 눈앞의 수면 너머로 낮고 평평한 매립지가 길게 펼쳐졌다. 시야를 가리는 건축물이 없어 수변도시 부지 건너 멀리 산 능선까지 한눈에 들어왔다. 지금은 '도시'보다 물 위에 떠 있는 거대한 매립지에 가까운 모습이었다.

주변이 탁 트인 만큼 바람도 거셌다. 수변도시 현장에 가까워지자 몸으로 느껴질 정도의 바람이 계속 불었다. 아직까지 바람을 막아줄 건물이 없는 데다 주변으로 수면이 펼쳐져 있어서다. 새만금개발공사가 최대 초속 20m의 북서풍을 고려해 외곽에 폭 60m 규모의 방풍림을 조성하는 것도 이 때문이다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 새만금33센터 전망대에서 바라본 수변도시 전경. 2026.09.14 min72@newspim.com

◆ 바다 메운 땅에 1만9000가구…'AI 도시'로

수변도시는 2023년 6월 매립을 마치고 본격적인 도시 조성 단계에 들어갔다. 전체 면적은 6.25㎢로 주택 1만9000가구와 주거·상업시설, 공원 등이 들어설 예정이다. 수로를 중심으로 걸어서 5분 안에 녹지, 10분 안에 수변공간에 닿을 수 있도록 설계됐다.

다만 아직 건물은 들어서지 않아 곳곳에 들어선 교량과 새로 심은 나무, 조성 중인 부지를 통해 간접적으로 향후 도시의 윤곽을 짐작하는 수준에 만족해야 했다.

현재 공사가 가장 앞선 곳은 1공구다. 토공과 교량, 조경, 관로공사 등이 진행되고 있으며 공정률은 56% 수준이다. 2·4공구도 실시설계와 후속 행정절차를 거쳐 본공사에 들어갈 예정이다.

도시 전체에서 공원과 녹지가 차지하는 비중은 27%가량이다. 탁 트인 매립지 특성상 강한 북서풍이 불 수 있어 외곽에는 폭 60m 규모의 방풍림도 조성한다. 실제 현장에서도 몸으로 느껴질 정도로 바람이 거세게 불었고 어린 나무들이 줄지어 심어진 모습이 눈에 띄었다.

아직 입주까지는 시간이 남았지만 첫 토지 공급에서는 수요도 확인됐다. 지난해 처음 공급한 단독주택용지 67필지와 근린생활시설용지 2필지는 모두 분양됐다. 단독주택용지는 최고 경쟁률 41대 1을 기록했으며 올해는 단독주택용지 45필지를 추가 공급할 예정이다.

수변도시는 일반적인 주거 신도시를 넘어 AI 기술을 적용하는 실증 공간으로도 조성된다. 국토교통부와 새만금개발청은 수변도시를 AI 특화 시범도시로 만들어 자율주행과 로봇 등 피지컬 AI 기술을 실제 생활공간에 적용하는 방안을 추진하고 있다.

공동주택 일부를 'AI 빌리지'로 조성하고 자율주행 셔틀과 로봇택시, 로보틱스 존 등을 연계하는 구상도 검토되고 있다. 지금은 바람 부는 빈 매립지가 대부분이지만 계획대로 사업이 진행되면 주거와 상업, 녹지에 첨단 모빌리티와 AI 기술까지 결합한 새만금의 첫 본격적인 정주도시로 바뀌게 된다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 수변도시 조성중인 부지. 2026.09.14 min72@newspim.com

◆ 공항 맞은편 현대차 부지…그 너머엔 태양광

현대차가 들어설 부지는 약 130만㎡, 40만평 규모다. 매립은 이미 끝났고 지난 3월부터 부지 조성공사가 진행되고 있다. 아직 공장 건물은 찾아볼 수 없지만 넓게 펼쳐진 땅 자체가 앞으로 들어설 시설 규모를 짐작하게 했다.

고개를 돌리면 현대차 예정 부지 맞은편으로 새만금 신공항이 들어설 부지가 자리 잡고 있다. 이 일대에는 향후 철도망도 구축된다. 새만금항 인입철도는 총 48.2㎞ 단선철도로 계획돼 2033년 완공을 목표로 하고 있다. 신항만과 도로망까지 더하면 향후 새만금의 육·해·공 교통망이 집중되는 지역인 셈이다.

현장에서 보면 현대차가 새만금 투자의 첫 거점을 이곳에 잡은 것도 이 같은 입지와 무관하지 않아 보인다. 공항과 철도, 항만 등 대형 인프라가 가까운 곳에 들어설 경우 부품·장비 물류뿐 아니라 향후 인력 이동에서도 유리해질 수 있다. 본격적인 인프라가 완성되기 전에 핵심 입지를 선점하려는 포석으로도 읽히는 대목이다. 다만 신공항은 현재 기본계획 취소 소송 항소심이 진행 중이어서 사업 일정에는 변수가 남아 있다.

현대차는 이곳을 시작으로 AI 데이터센터와 국내 첫 로봇 제조공장, 수소 생산시설, 태양광 발전 등을 연계할 계획이다. 전체 투자 규모는 약 9조원으로 로봇 제조공장에서는 웨어러블·물류배송 로봇 등 산업·물류 로봇을 연간 2만대 이상 생산하는 방안이 추진된다. AI 데이터센터에는 GPU 5만장을 투입해 자율주행차와 로봇 학습 등에 활용할 계획이다.

현대차 부지를 지나 찾은 새만금 희망태양광 1구역에서는 또 다른 풍경이 펼쳐졌다. 발전소 건물 옥상에 오르자 검은 태양광 패널이 매립지를 따라 끝을 가늠하기 어려울 만큼 늘어서 있었다. 가까이서는 패널 하나하나가 눈에 들어왔지만 멀리 바라보면 거대한 검은 띠가 평지를 덮고 있는 듯했다.

1구역의 시설용량은 99MW로 약 22만장의 모듈이 설치돼 있다. 1·2·3구역을 합치면 약 107만평으로 축구장 495개에 해당하는 규모다. 희망태양광은 지역 주민이 사업비 일부를 투자하고 발전수익을 공유하는 주민참여형 사업으로 운영되고 있다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 현대자동차 AI 데이터센터 조성부지. 2026.09.14 min72@newspim.com

현재 펼쳐진 태양광 시설은 앞으로 들어올 첨단산업과도 연결된다. 현대차 역시 데이터센터와 수소 생산시설 등에 필요한 전력을 재생에너지로 공급하는 구상을 갖고 있다. 새만금 전체 재생에너지 생산 규모도 기존 7GW에서 10GW로 확대하는 방안이 추진되고 있다.

이틀 동안 둘러본 새만금에서는 아직 완성된 도시도, 공장도 보기 어려웠다. 수변도시에는 빈 매립지가, 현대차 예정지에는 조성 중인 산업용지가 펼쳐져 있었다. 다만 그 사이 도로와 공항·철도 계획, 태양광 발전시설이 하나씩 연결되고 있었다. 바다를 메워 땅을 만드는 데 집중했던 새만금이 이제 그 땅에 사람과 기업, 에너지를 어떻게 채워 넣을지를 보여줘야 하는 단계로 넘어가고 있었다.

min72@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
장 끝났다고?…KRX 애프터마켓 오늘 개장 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 14일부터 정규장 종료 후 주식을 실시간으로 거래할 수 있는 애프터마켓을 운영한다. 기존 시간외단일가 매매를 폐지하고 오후 8시까지 실시간 거래를 확대하면서 대체거래소 넥스트레이드(NXT)와 장후 거래시장을 놓고 경쟁하게 됐다. 한국거래소에 따르면 이날부터 정규장 종료 후 오후 4시부터 8시까지 4시간 동안 애프터마켓이 열린다. 정규장은 기존과 같은 오후 3시 30분에 종료되며, 오후 3시 40분부터 4시까지는 시간외종가매매가 진행된다. 이후 오후 4시부터 애프터마켓에서 실시간 접속매매가 이뤄진다. [자료=한국거래소] 기존 오후 4~6시 운영되던 시간외단일가 매매는 폐지된다. 10분 단위로 주문을 모아 하나의 가격으로 체결하는 방식에서 벗어나 정규장과 같은 실시간 체결 방식으로 바뀌는 것이다. 거래소는 장 마감 이후 발생한 공시나 해외시장 움직임 등에 투자자들이 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이번 개장으로 가장 크게 달라지는 부분은 장후 거래의 선택지가 넓어진다는 점이다. NXT도 이미 장후 거래를 운영하고 있지만 거래 대상이 약 600개 종목으로 제한돼 있다. 반면 KRX 애프터마켓은 코넥스를 제외한 코스피·코스닥 상장주식과 주식예탁증서(DR) 등 대부분의 종목을 대상으로 한다. 단, 투자경고·투자위험·관리·정리매매 등 일부 시장관리 종목은 제외되며 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)도 거래 대상에서 빠진다. 거래시간도 일부 차이가 있다. NXT 애프터마켓은 오후 3시 40분부터 8시까지 운영돼 KRX보다 20분 먼저 시작한다. 오후 4시부터 8시까지는 두 시장이 동시에 운영되면서 거래 가능한 종목의 경우 투자자가 어느 시장을 통해 주문을 체결할지 선택할 수 있는 구간이 된다. 이때 증권사의 스마트주문전송(SOR)이 시장 간 주문 경쟁의 핵심 역할을 맡는다. SOR은 동일 종목에 대해 각 시장의 가격과 거래비용, 체결 가능성 등을 비교해 투자자에게 유리한 시장으로 주문을 배분한다. KRX는 거래 종목의 폭을 앞세우고, NXT는 기존 장후 거래 인프라와 상대적으로 낮은 거래비용 등을 기반으로 맞서는 구조다. 주문 방식에도 변화가 생긴다. 애프터마켓에서는 시장가 주문을 허용하지 않고 지정가·최우선지정가·최유리지정가 등 제한된 호가만 이용할 수 있다. 장후 시간대 상대적으로 낮을 수 있는 유동성과 가격 변동성을 고려한 조치다. 가격제한폭은 기존 시간외단일가의 전일 종가 대비 ±10%에서 ±30%로 확대된다. 급격한 가격 움직임에 대응하기 위해 변동성완화장치(VI) 등 가격안정화 장치도 적용된다. 관건은 거래시간 확대에 걸맞은 유동성이 확보될 수 있느냐다. 자본시장연구원은 거래량이 충분히 늘지 않을 경우 장후 시간대에 유동성이 분산되고 호가 스프레드가 확대될 수 있다고 지적했다. 참여자가 적은 상황에서는 소수 주문만으로 가격이 크게 움직이면서 정규장 종가와 애프터마켓 가격 간 괴리가 커질 가능성도 있다. 여밀림 자본시장연구원 선임연구원은 "애프터마켓 도입 이후 시장 품질과 운영 안정성을 체계적으로 점검하고 그 결과를 프리마켓의 세부 운영방식과 도입 범위에 반영할 필요가 있다"며 "거래소·대체거래소·증권사와 청산 결제기관을 포괄하는 통합 시장운영 및 비상대응체계를 구축해야 한다"고 말했다. rkgml925@newspim.com 2026-09-14 12:00
사진
못말리는 트럼프?…골프장서 시상식 후 정책 발표 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 대형 스포츠 무대에 자주 모습을 드러낸다. 스포츠 무대를 자신의 정치적 존재감과 개인 브랜드를 동시에 키우는 공간으로 활용한다. 이번에는 자신의 골프장이다. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 아일랜드 서부 둔베그의 트럼프 인터내셔널 골프 링크에서 열린 DP 월드투어 아이리시 오픈 시상식에 직접 등장했다. 우승자 셰인 라우리에게 트로피를 전달하고 함께 기념사진을 찍었다. 'USA'가 새겨진 모자를 쓴 트럼프 대통령의 모습은 대회 우승 장면 못지않은 관심을 끌었다. 시상식 연설에서는 미국으로 수입되는 아일랜드 위스키 관세를 폐지하겠다는 발표까지 내놨다. [산세바스티안 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도널드 트럼프 대통령이 14일(한국시간) 아이리시 오픈 시상식에서 우승자 셰인 라우리에게 트로피를 전달하고 기념사진을 찍고 있다. 2026.9.14 psoq1337@newspim.com 경기가 치러진 골프장은 트럼프 일가가 소유하고 있다. 트럼프그룹은 2014년 파산 절차를 밟던 골프장과 호텔을 약 1700만달러에 인수했다. 이후 트럼프 인터내셔널 골프 링크로 이름을 바꿨다. 이번 아이리시 오픈은 이 골프장에서 처음 열린 DP월드투어 대회다. 트럼프 대통령의 직접 참석까지 더해지면서 골프장 자체가 세계적인 뉴스의 중심에 섰다. 개인 사업장의 인지도와 브랜드 가치를 높이는 효과를 노렸다. 아일랜드 현지의 반발은 거셌다. 더블린에서는 12일 '트럼프는 환영받지 못한다'는 구호를 내건 대규모 시위가 열렸다. 둔베그에서도 반대 집회가 이어졌다. 아일랜드 정부는 대통령의 이동 동선에 군경 4000여명을 배치하는 대규모 경호 작전을 가동했다. 트럼프 대통령의 스포츠 행보는 이번이 처음이 아니다. 2025년 2월에는 미국 현직 대통령으로는 처음으로 슈퍼볼을 직접 관람했다. 일주일 뒤에는 데이토나500을 찾았다. NASCAR의 상징적인 레이스에서 대통령 전용 차량이 트랙을 돌며 퍼레이드에 참여했다. [뉴올리언스 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 2월 미국 루이지애나주 뉴올리언스의 시저스 슈퍼돔에서 열리는 미국미식축구리그(NFL) 제59회 슈퍼볼 필라델피아와 캔자스시티의 경기 시작 전 국기에 대한 경례를 하고 있다. 2025.2.10 psoq1337@newspim.com [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(한국시간) 아르헨티나를 꺾고 우승한 스페인의 로드리에게 월드컵 우승 트로피를 건네주고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 대학 레슬링 챔피언십과 UFC 경기장에도 모습을 드러냈다. LIV 골프 대회가 열린 자신의 플로리다 도럴 골프장도 직접 찾았다. 2025년 FIFA 클럽월드컵 결승에서는 첼시의 우승 세리머니 무대에 올라 트로피와 선수들 사이에 섰다. US오픈 테니스에도 등장했다. 2026년에는 NBA 파이널을 직접 관람했고 UFC를 백악관 잔디밭으로 불러들이는 파격적인 이벤트까지 진행했다. 스포츠에 대한 트럼프 대통령의 관심은 개인적인 취향만으로 설명하기 어렵다. 대형 스포츠는 정치 집회와 달리 폭넓은 대중에게 자연스럽게 노출된다. 경기장과 중계 화면을 통해 대통령의 모습이 반복적으로 전달된다. 정치적 메시지를 직접 전달하지 않아도 강한 이미지가 만들어진다. psoq1337@newspim.com 2026-09-14 10:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동