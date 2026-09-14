충북도 '추석 연휴 종합대책' 가동…민생·안전·교통 집중 관리

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14~27일 특별대책기간 운영…물가·교통·의료 비상체계 운영

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 추석 연휴를 앞두고 물가와 안전, 교통, 의료 등 분야별 대책을 마련해 도민과 귀성객 불편 최소화에 나선다.

충북도는 14일부터 27일까지 14일간을 특별대책기간으로 정하고 '2026년 추석 명절 종합대책'을 추진한다고 밝혔다.

충북도기.[사진=뉴스핌DB]

이번 대책은 ▲민생 안정 ▲안전관리 강화 ▲이동편의 증진 ▲도민 생활 유지 ▲공직기강 확립 등 5개 분야로 구성됐다.

민생 분야에서는 추석 성수품 가격과 수급 상황을 집중 점검하고 물가대책 종합상황실을 운영한다.

취약계층의 돌봄 공백을 줄이기 위한 지원책과 함께 체불임금 청산, 소상공인 자금난 해소 방안도 마련했다.

안전관리에는 재난 취약지역과 다중이용시설에 대한 사전 점검이 포함됐다.

연휴 기간에는 24시간 재난안전상황실을 가동해 각종 사고와 재난 상황을 관리한다.

충북소방본부 역시 화재와 기상 악화 등에 대비해 소방관서를 중심으로 최고수위 대응체계를 유지할 예정이다.

귀성·귀경객 증가에 따른 교통대책도 마련했다.

주요 도로와 교통시설을 집중 관리하고 실시간 교통정보와 우회 정보를 제공한다. 시외버스 증회 운행을 통해 이동 편의도 높일 방침이다.

의료와 생활서비스 공백에도 대비한다.

연휴 기간 진료가 가능한 병·의원과 약국을 지정·운영하고 구급·구조활동을 강화한다. 비상급수와 긴급복구, 쓰레기 특별수거 등 생활민원 대응체계도 가동해 주민 불편에 신속히 대응할 계획이다.

공직기강 확립을 위한 복무점검과 감찰활동도 강화한다.

연휴 기간 근무기강 해이와 부적절한 행위를 예방하고 청렴한 공직문화 정착을 통해 행정에 대한 신뢰를 높인다는 구상이다.

도 관계자는 "도민과 귀성객 모두가 안심하고 풍성한 추석 명절을 보낼 수 있도록 연휴 기간 모든 행정력을 집중하겠다"며 "각종 상황과 주민 불편에 신속하게 대응할 수 있도록 상황관리체계를 빈틈없이 운영하겠다"고 말했다.

연휴 기간 운영되는 병·의원과 약국 등 자세한 정보는 충북도와 각 시·군 누리집에서 확인할 수 있다.

baek3413@newspim.com