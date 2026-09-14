올데이프로젝트, 28일 새 EP '크래시' 발매…9개월 만에 컴백

AI 핵심 요약beta
- 올데이 프로젝트가 14일 새 EP 2집 발매 소식과 함께 28일 컴백을 확정했다.
- 더블랙레이블은 티징 콘텐츠를 공개하며 새 콘셉트와 강렬한 비주얼을 예고했다.
- 올데이 프로젝트의 EP 2집 크래시는 28일 오후 6시 발매된다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 올데이 프로젝트가 오는 28일 새 음악으로 컴백한다.
더블랙레이블은 14일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 그룹 올데이프로젝트의 EP 2집 '크래시(CRASH)' 발매 소식을 알리는 티징 콘텐츠를 공개하며 오는 28일 컴백을 확정지었다.
공개된 티징 콘텐츠는 올데이 프로젝트의 팀 컬러를 표현하는 프로젝트 승인서, 새 콘셉트와 음악에 리스너들을 초대하는 초대장과 열쇠 이미지를 포함하고 있어 눈길을 사로잡는다.
특히 초대장 위에 새겨진 '크래시' 문양과 글씨는 올데이 프로젝트가 보여줄 음악의 무드를 짐작케 한다.
뿐만 아니라, 더욱 강렬해진 아우라로 돌아온 올데이 프로젝트 멤버들의 비주얼도 눈길을 사로잡는다. 티징 포토 속 다섯 멤버는 블랙 레더 자켓 스타일링으로 카리스마를 극대화하는 한편, 날카로운 눈빛과 표정으로 시선을 사로잡는다.
올데이 프로젝트가 9개월 만의 컴백과 더불어 어떤 변신을 보여줄지 궁금증을 자극한다.
지난해 5월 데뷔와 동시에 폭발적인 화제성과 놀라운 음원 성적을 기록한 올데이 프로젝트는 독보적인 음악과 퍼포먼스를 통해 대중의 큰 사랑을 받으며 '괴물 신인'으로 자리매김했다.
올데이 프로젝트의 EP 2집 '크래시'는 오는 9월 28일 오후 6시 발매된다.
alice09@newspim.com