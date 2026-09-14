서울시, 반포한강공원 달빛광장서 '서울청년주간' 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 18일부터 19일 서울청년주간을 연다
- 청년 성장 라운지와 AI 체험 부스를 운영한다
- 19일 기념식·청년상 시상·공연을 진행한다
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 청년의 날을 맞아 오는 18일부터 19일까지 이틀간 반포한강공원 달빛광장 일대에서 '2026년 서울청년주간' 행사를 개최한다고 14일 밝혔다.
올해 서울청년주간 슬로건은 '서울, 청년의 가능성을 열다! Unlock ∞'다. 청년들이 자신의 잠재된 가능성을 확인하고 성장 영역을 확장해 나가는 계기를 마련한다는 의미를 담았다.
청년의 날인 19일 오후 7시에는 달빛광장 메인무대에서 기념식을 연다. 지난 1년간 성장과 변화를 경험한 청년들이 자신의 경험과 향후 도전에 대한 이야기를 공유한다.
'제2회 서울특별시 청년상' 시상식도 진행한다. 올해 청년상 수상자는 총 12명이다. 대상은 가족돌봄청년 당사자로서 정책 제안과 인식 개선 활동을 해온 프리랜서 아나운서 이주빈 씨가 받는다. 기념식 이후에는 가수 강승윤, 더윈드, 키비츠, 해나의 축하공연이 이어진다.
행사 기간에는 개인별 성장 유형에 맞춰 서울시 청년정책을 체험하고 탐색할 수 있는 '청년 성장 라운지'를 운영한다. 간단한 테스트를 통해 자신의 성장 유형을 확인하면 청년취업사관학교, 서울영커리언스, 청년인생설계학교, 서울청년문화패스 등 관련 정책과 체험 부스를 추천받을 수 있다.
생성형 인공지능(AI)을 활용해 홈페이지나 게임 등 아이디어를 직접 구현해 보는 체험 부스도 마련된다. 해당 부스에서는 서울시가 추진하고 있는 청년 AI 지원 정책에 대한 수요조사를 실시한다.
청년의 날을 하루 앞둔 18일 저녁에는 '청년 나이트 피크닉'이 열린다. 1부에서는 크리에이터 시골쥐(류채우)와 서울 청년들이 자신의 성장 경험을 공유하는 토크콘서트를 진행한다. 2부에서는 영화 '인턴(The Intern)'을 상영한다.
민간기업과 연계한 프로그램도 진행한다. 18~19일에는 번개장터와 함께 청년 20개 팀이 참여하는 '좋팔좋합 번개 플리마켓'을 운영한다. 19일에는 업비트와 자산관리, 신용·대출, 디지털 자산, 금융사기 예방 등을 주제로 한 '업클래스 금융골든벨'을 운영한다.
서울청년주간은 19일 반포한강공원에서 열리는 '대학생 연합 페스티벌'과 연계해 시너지를 도모한다. 올해 처음 개최하는 대학생 연합 페스티벌을 개최한다. '서울시가 하나의 대학 캠퍼스가 되는 축제'라는 콘셉트로, 대학생이 직접 기획과 운영에 참여한 행사다.
페스티벌에서는 대학생 기획단 등이 직접 기획하고 운영하는 체험 부스, '경찰과 도둑' 등 네트워킹을 위한 미니운동회, 밴드·춤·응원단 등 동아리 공연 등이 진행된다.
서울시는 서울청년주간에 앞서 17일 서울연구원과 '2026 서울청년패널 콘퍼런스'를 개최한다. 'AI시대, 청년성장특별시 서울'을 주제로 AI·디지털 환경에서의 청년세대 변화와 디지털 역량 등을 논의한다.
박주희 미래청년기획관은 "청년의 날이 청년들이 자신의 가능성을 발견하고 이를 확장해 나갈 수 있는 계기가 되기를 바란다"며 "청년들이 역량을 펼쳐 다음 단계로 나아갈 수 있도록 기회와 기반을 넓혀가겠다"고 전했다.
blue99@newspim.com