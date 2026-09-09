남양주시, 청년의날 기념 '유플페 청년축제' 개최

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 19일 삼패지구서 청년축제를 연다
- 올해 축제는 청년재능 선보이는 참여형 행사다
- 청년공연·체험·플리마켓 등 다채로운 즐길거리다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 청년의 날을 맞아 오는 19일 한강시민공원 삼패지구에서 '유플페(Youth Play Festival)'를 주제로 청년축제를 개최한다고 9일 밝혔다.
청년의 날은 '청년기본법'에 따라 매년 9월 셋째 주 토요일로 지정된 법정 기념일로 남양주시는 2022년부터 매년 청년축제를 열어왔으며 올해로 5회째를 맞는다.
올해 축제는 지역 청년인재 플랫폼 '정약용의 후예'에 등록된 청년들이 공연, 사회, 디자인, 체험부스, 플리마켓 등 다양한 분야에서 직접 재능을 선보이는 참여형 축제로 진행된다. 시는 이번 축제를 통해 청년들이 가진 재능과 역량을 시민과 지역사회에 알리고 이를 다양한 활동과 일자리 기회로 연계하는 계기를 마련한다는 방침이다.
메인 무대에서는 '정약용의 후예'와 이석영뉴미디어도서관 '레이블 석영' 프로그램 출신 청년 뮤지션들이 무대에 오르는 '청년스타 스테이지'가 펼쳐진다. 이어 가수 김나영과 남양주시 홍보대사 가오가이가 출연하는 '슈퍼스타★스테이지'가 이어질 예정이다.
공연과 함께 청년들이 직접 기획·운영하는 '유스 플레이 존'도 운영된다. 청년정책협의체와 청년봉사단 위브, 청년 유관기관이 준비한 체험·홍보부스를 비롯해 청년사장 플리마켓, 푸드트럭, 논알콜 수제맥주 등 다양한 먹거리와 즐길거리가 제공된다고 전했다.
이윤희 청년담당관은 "유플페는 청년의 재능과 열정이 축제가 되는 자리"라며 "많은 시민이 축제장을 찾아 청년들의 열정과 에너지를 함께 즐겨주시길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com