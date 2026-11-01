[오늘날씨] 전국 흐리고 최대 40mm 비...바람 불어 쌀쌀

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 1일 전국에 약한 비가 내리겠다고 예보했다.
- 오후 남부와 제주로 비가 확대된 뒤 밤부터 대부분 그치겠다.
- 낮 기온은 10~18도로 쌀쌀하고 강풍이 불겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 11월 첫날인 1일, 전국에 약한 비가 내리겠다. 낮 최고기온은 10~18도를 보이겠으나 바람이 불면서 다소 쌀쌀하겠다.
1일 기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리고 오전 중부지방을 시작으로 전국에 비가 내리겠다.
오후에는 남부지방과 제주도로 비가 확대되겠고, 밤부터 서울, 인천, 경기북부와 강원 중북부 등 대부분에서 그치겠다.
2일까지 예상 강수량은 부산, 울산, 경남, 광주, 전남, 제주도 해안은 5~40mm를 기록하겠다. 대구, 경북, 전북, 대전, 세종, 충남, 충북은 5~20mm, 서울과 인천, 경기도, 서해5도, 강원도는 5mm 안팎이다.
낮 최고기온은 10~18도를 기록하겠다. ▲서울 13도 ▲인천 14도 ▲춘천 10도 ▲강릉 16도 ▲청주 13도 ▲대전 12도 ▲전주 14도 ▲광주 15도 ▲대구 13도 ▲부산 18도 ▲제주 22도다.
강원산지와 동해안에는 오후부터 순간풍속 시속 55km 안팎 강한 바람이 불 것으로 예상된다.
미세먼지 농도는 전국이 '좋음'을 기록하겠다. 바다 물결은 동해상에서 0.5~2.5m, 서해와 남해상에서 0.5~1.0m로 일겠다.
krawjp@newspim.com