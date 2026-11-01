현대건설, 5990억원 용산 한강로구역 재개발 수주...'디에이치 아벨린' 제안

AI 핵심 요약beta
- 현대건설이 1일 서울 용산 한강로구역 재개발 시공사로 선정됐다
- 총 5990억원을 들여 공동주택 456가구와 오피스텔 125실을 조성한다
- 현대건설은 올해 도시정비사업 누적 수주액 13조원을 넘어섰다
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공동주택 456가구·오피스텔 125실 조성
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 현대건설이 서울 용산구 한강로구역 도시정비형 재개발사업 시공사로 선정됐다. 현대건설의 올해 도시정비사업 누적 수주액은 13조원을 넘어섰다.
현대건설은 서울 용산구 한강로구역 도시정비형 재개발사업 시공사로 선정됐다고 1일 밝혔다.
한강로구역 재개발은 서울 용산구 한강로1가 158번지 일대 지하 5층, 지상 최고 36층 규모 공동주택 456가구와 오피스텔 125실, 업무·판매시설을 조성하는 사업이다. 총 공사비는 5990억원이다.
한강로구역은 지하철 4·6호선 삼각지역 인근으로 서울 도심과 용산 일대 주요 업무지구에 근접해 있다. 전쟁기념관 전면부 공원 조성과 삼각지역 일대 역세권 개발을 아우르는 결합개발로 추진된다. 현대건설은 앞서 1·2차 시공사 선정 입찰에 단독으로 응찰했다.
현대건설은 단지에 하이엔드 브랜드 '디에이치'를 적용해 단지명으로 '디에이치 아벨린'을 제안했다. 설계에는 독일 메르세데스-벤츠 박물관 등을 설계한 건축 디자인 그룹 UN스튜디오가 참여할 예정이다.
남산과 용산공원, 한강 조망을 고려해 건물을 배치하고 전 가구를 남향으로 계획했다. 판상형과 3면 개방형 평면을 확대하고, 입주민 커뮤니티 시설과 삼각지역·용리단길을 연계한 스트리트몰도 조성할 계획이다.
현대건설 관계자는 "한강로구역은 용산의 우수한 입지와 미래가치를 갖춘 사업지"라면서 "디에이치 브랜드 경쟁력과 차별화된 설계로 조합원들에게 최상의 주거환경을 제공하고, 용산을 대표하는 랜드마크로 완성하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com