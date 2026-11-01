조현 외교장관 "남북 대화 어느 때보다 중요"…G20서 DMZ 지뢰 폭발 입장 밝혀

AI 핵심 요약beta
- 조현 장관은 30~31일 G20 회의에서 DMZ 지뢰 사건 입장을 설명했다
- 조 장관은 한반도 긴장 완화를 위한 남북 대화와 국제 지지를 당부했다
- 조 장관은 호르무즈 항행과 에너지·공급망 위기 대응 방안을 논의했다
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호르무즈 해협 항행 입장도 소개
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 조현 외교부 장관이 주요 20개국(G20) 외교장관회의에서 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건과 관련한 한국 정부의 입장을 설명했다. 조 장관은 이와 함께 한반도 긴장 완화를 위한 국제사회의 지지를 당부했다.
1일 외교부에 따르면 조 장관은 지난달 30일부터 31일까지(현지시간) 이틀간 미국 애틀랜타에서 열린 G20 외교장관회의에 참석했다.
조 장관은 이 자리에서 지정학적 긴장 관련 1세션에 참석해 DMZ에서 발생한 지뢰 폭발 사건과 관련한 한국 정부의 입장을 설명했다. 조 장관은 "한반도 긴장 완화를 위해 남북 간 대화와 소통이 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.
조 장관은 또 호르무즈 해협의 자유로운 항행과 안전 보장, 식량 안보 위협에 대응하기 위한 국제공조 필요성도 언급했다. 유럽연합(EU) 주도의 '국제해양법 수호공약'에 한국 정부가 참여한 사실을 소개하고, "호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 항행을 위해 실질적인 기여를 이어가겠다"고 강조다.
에너지 관련으로 열린 2세션에서는 중동 사태와 인공지능(AI) 수요 급증에 따른 에너지 위기에 대응 방법을 논의했고, 공급망 관련 3세션에서는 특정 지역과 자원에 대한 의존도를 낮추기 위한 공급망 다변화의 필요성을 강조했다.
조 장관은 아울러 이번 외교장관회의 참석을 계기로 한·미·일 외교장관회의를 개최했다. 또 미국과 인도네시아, 독일, 폴란드, 인도, EU, 영국, 멕시코 등 주요국 외교장관들과 양자 회담도 가졌다.
pcjay@newspim.com