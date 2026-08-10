관악구, 청년축제 '모닝 레이브'·'흑백바리스타' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 서울 관악구가 10일 청년축제 참가자 모집을 시작했다.
- 축제는 9월 5일 구청 광장에서 열린다.
- 러닝·커피 행사와 바리스타 경연을 마련했다.
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참가비 수익, 취약 청년 지원 사용
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구는 제8회 관악청년축제의 대표 프로그램인 '모닝 레이브: 관악 더 부스트(G-BOOST)'와 '흑백바리스타: 관악 더 로스트(G-ROAST)' 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다.
올해 관악청년축제는 9월 5일 관악구청 광장에서 열린다. 단순한 소비형 축제에서 벗어나 청년들에게 팝업 운영과 브랜드 홍보 등 실질적인 경험을 제공하는 참여형 행사로 마련된다. 러닝과 커피 등 트렌디한 청년 문화를 담아낸 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.
우선 올해 처음 선보이는 '모닝 레이브: 관악 더 부스트'는 러닝과 DJ 공연, 커피를 접목한 이색적인 행사다. 기록 경쟁에서 벗어나 청년들이 함께 달리며 건강한 에너지를 나누고 자연스럽게 교류할 수 있도록 기획됐다.
참가자들은 관악구청 광장을 출발해 서울대벤처타운역을 왕복하는 약 5km 코스를 완주한 뒤, DJ 공연과 함께하는 모닝 파티를 즐길 수 있다. 참가자 전원에게는 완주 메달과 커피, 러닝 키트 등이 제공되며, 참가비 5000원은 취약 청년들을 위해 전액 기부된다.
모집 대상은 19세부터 39세 이하의 청년 100명으로 관악구 거주 또는 활동 청년을 우선 선발한다. 신청은 이날부터 마감 시까지 선착순 접수한다. 홍보 포스터의 QR코드를 통해 신청서를 제출하면 된다.
이와 함께 축제의 열기를 이어갈 '흑백바리스타: 관악 더 로스트'는 관악을 대표하는 시그니처 커피를 발굴하기 위한 주민 참여형 경연 프로그램이다.
이번 경연은 홈카페를 즐기며 자신만의 커피를 연구하는 일반 청년이 참여하는 'Black(재야의 고수)' 부문과 현직 바리스타·카페 운영자가 실력을 겨루는 'White(전문가)' 부문으로 나뉘어 총 8명을 선발한다.
1차 서류심사를 통과한 본선 진출자들은 축제 당일 현장 경연을 펼치며, 전문 심사위원과 구민 평가단의 심사를 합산해 최종 우승자를 가린다.
최종 우승자에게는 상금 50만원과 우승 명패, 팝업 체험 기회가 주어지며 준우승·인기상 수상자에게도 상금과 상품이 수여된다. 참가 신청은 오는 19일까지다. 두 프로그램의 상세한 일정과 신청 방법은 관악구청 홈페이지 또는 관악구 공식 SNS 채널에서 확인 가능하다.
박준희 구청장은 "관악청년축제는 단순히 관람하는 행사를 넘어, 청년들이 아침엔 시원하게 달리며 활력을 얻고 낮에는 커피 향 가득한 경연을 즐기며 함께 어우러지는 참여형 축제로 준비했다"면서 "청년들의 일상 속 관심사를 담아낸 두 프로그램에 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
kh99@newspim.com