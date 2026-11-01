안철수 "국민연금 182조 증발, 리밸런싱 유예 누구 지시인가"

AI 핵심 요약beta
- 안철수 의원은 1일 국민연금 리밸런싱 유예 지시자를 추궁했다
- 국민연금 보유 주식 평가액이 석 달 반 동안 182조원 감소했다
- 안 의원은 회의록 공개와 투자 결정 책임 규명을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 1일 정부를 향해 "182조원 날린 국민연금 리밸런싱 유예는 누구 지시인가"라고 따져 물었다.
안 의원은 이날 페이스북을 통해 "지난 석 달 반 동안 국민연금이 보유한 상장사 287곳의 주식 평가액이 약 182조원 감소했고, 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에서만 약 131조원이 줄었다"며 이같이 밝혔다.
안 의원은 "국민연금은 올해 1월 국내 주식 리밸런싱을 유예했고, 이후 국내 주식 목표 비중까지 높였다"며 "위험 분산을 위한 매도를 미루고 국내 주식 비중을 늘린 판단이 적절했는지, 그 결정이 평가액 감소에 어떤 영향을 미쳤는지 검증해야 한다"고 지적했다.
또 "국민연금법상 국회 소관 상임위가 요구하면 회의록을 비공개로 제출할 수 있는데도 정부·여당은 시장 영향을 핑계로 미루고 있다"며 "수익이 날 때는 정부 치적이고 평가액이 급감하면 투자 비밀이냐. 합리적 결정이었다면 비공개 검증까지 막을 이유가 없다"고 비판했다.
안 의원은 "이재명 대통령의 지시라도 있었느냐"며 "삼전닉스 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입과 국민연금 리밸런싱 유예 등 국민 노후를 정권 치적과 맞바꾸려 한 '연쇄 자산 파괴범'이 있다면 끝까지 찾아 책임을 물어야 한다"고 주장했다.
jeongwon1026@newspim.com