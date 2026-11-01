10월 수출 1153억달러 '역대 2위'…반도체 564억달러 견인

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반도체 수출 564억달러…259%↑

수입 727.8억달러, 전년비 36%↑

무역수지 425억달러 흑자 달성

1조달러까지 '700억달러' 남아

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 지난 10월 수출이 전년 동월 대비 93.7%나 급증하면서 1150억달러를 훌쩍 넘겼다.

특히 반도체 수출이 564억달러로 역대 두 번째로 높은 실적을 기록하면서 전체 수출 증가를 견인했다.

1일 산업통상부에 따르면 지난 10월 우리나라 수출액(잠정)은 1152.8억달러로 전년 동기 대비 93.7% 증가했다. 지난 9월에 이어 2개월 연속 1100억달러를 상회했다.

같은 기간 수입은 727.8억달러로 36.0% 증가했으며, 무역수지는 425억달러 흑자를 기록했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 76% 증가한 52.4억달러로 2개월 연속 50억달러를 넘어섰다.

품목별로 보면 20대 주력 수출품목 중 18개 품목 수출이 증가했다. 반도체 수출은 564.4억달러로 전년 대비 259.4%나 급증했다. 글로벌 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 설비 투자가 지속되면서 높은 수출단가와 물량이 유지된 영향이다. 반도체 수출은 2개월 연속 500억달러를 돌파했다.

컴퓨터는 58.5억달러로 496.6% 급증했다. AI 서비스 확산에 따른 서버 투자 확대와 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 증가가 수출 호조를 이끌었다. 무선통신기기(19.5억달러, +6.7%) 수출도 스마트폰 판매 호조 등으로 12개월 연속 증가세를 이어갔다.

자동차 수출은 65.5억달러로 18.1% 증가하며 역대 10월 기준 최대 실적을 경신했다. 지난해와 달리 추석연휴가 9월에 포함되면서 조업일수가 늘었고, 하이브리드차 수출 호조도 영향을 미쳤다. 반면 선박 수출은 26.4억달러로 43.6% 감소했다. 지난해 해양플랜트 수출에 따른 기저효과가 영향을 미쳤다.

석유제품(69.2억달러, +80.0%)과 석유화학(40.0억달러, +27.5%) 수출은 국제유가 상승으로 높은 증가율을 기록했다. 다만 수출물량은 각각 7.5%, 6.8% 감소했다. 일반기계 수출은 약 41억달러로 전년 동월 대비 24% 증가했다.

철강 수출은 22.9억달러로 22.3% 증가했다. 주요국의 수입규제 강화에도 글로벌 철강 가격 상승에 따른 수출단가 상승으로 증가세를 이어갔다. 전기기기 수출은 19.9억달러로 74.0% 급증했다. AI 데이터센터용 변압기와 전선·케이블 등의 수요가 늘면서 월 기준 역대 최대 실적을 경신했다.

화장품과 농수산식품, 바이오헬스 수출도 모두 역대 10월 기준 최대 실적을 기록했다. 화장품 수출은 14.4억달러로 57.5% 증가했다. 미국을 중심으로 중국과 유럽연합(EU) 등 주요 시장에서 고르게 증가세를 보였다. 농수산식품 수출도 11.1억달러로 11.6% 증가했다. 면류와 음료, 소스류 등의 수출이 호조세를 이어갔다.

바이오헬스 수출은 15.3억달러로 30.2% 늘었다. 수출 지역 다변화와 위탁생산(CMO) 다년 계약 체결에 따른 수출물량 증가가 영향을 미쳤다.

한편 1~10월 누적 수출은 9300억달러로 사상 처음으로 9000억달러를 넘어섰다. 연간 수출 1조달러까지 약 700억달러를 남겨두면서 11월 중 달성이 확실시되고 있다.

김정관 산업부 장관은 "10월에도 우리 수출이 1100억 달러 이상의 견조한 증가세를 이어가면서 11월 중 연 수출 1조 달러 달성이 확실시 되고 있다"고 말했다.

이어 "이는 AI 산업의 성장에 따른 반도체 등 첨단산업 수요 확대와 함께, 어려운 대외 여건 속에서도 글로벌 시장에서 경쟁력을 발휘하고 있는 우리 기업들의 노력에 힘입은 결과"라고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com