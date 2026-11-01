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[르포] 정전에도 지진에도 끄떡없다...KT 목동 데이터센터서 확인한 자신감

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AI 핵심 요약

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  • KT클라우드는 30일 목동2센터에서 AI 데이터센터 안정화 기술을 공개했다
  • 고성능 GPU 발열에 대응해 D2C·액침냉각 기술을 검증했다
  • UPS·비상발전기·면진설계와 자율주행 로봇으로 무중단 운영을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

D2C 액체냉각으로 GPU 고열 관리
외부 전력 공급 끊겨도 발전기 운영
7.0 규모 지진에도 정상 가동 가능

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 인공지능(AI) 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 데이터센터(DC)의 안정성에 대한 관심도 함께 높아지고 있다. 데이터센터가 얼마나 많은 서버를 수용할 수 있는지 뿐만 아니라 그래픽처리장치(GPU)가 내뿜는 열을 얼마나 효율적으로 냉각시키고 정전이나 지진 등 외부 전력 공급에 문제가 생기는 상황이 발생하더라도 연산을 안정적으로 이어갈 수 있는지가 중요해졌기 때문이다.

지난달 30일 오전 방문한 KT클라우드 목동 2 데이터센터에서는 이처럼 데이터센터의 안정성을 확인할 수 있었다. 목동 데이터센터에는 GPU 서버의 발열 조건을 재현해 냉각 성능을 검증하는 부하 시험 장비부터 전력 공급이 끊겼을 때를 대비한 무정전전원장치(UPS), 자율주행 로봇을 활용한 데이터센터 시설 점검 시스템까지 안정적 운영을 위한 시스템이 갖춰져 있었다.

30일 KT클라우드 목동 2 데이터센터에서 AI 데이터센터 액체냉각 기술을 소개하고 있다. [사진= KT클라우드]

◆ 고성능 GPU 열에 직접 접촉하는 D2C 액체냉각 기술 검증

데이터센터는 수많은 GPU 서버를 수용해야 하기 때문에 열관리와 냉각이 필수다. 기존의 데이터센터에서는 차가운 공기로 열을 식히는 공랭식 방식이 쓰이는 것이 일반적이었지만 GPU서버가 늘면서 직접 접촉해 열을 식히는 방식의 필요성이 커졌다.

KT클라우드는 GPU의 발열이 집중되는 칩 표면에 냉각판(콜드 플레이트)를 직접 접촉시켜 냉각수로 열을 식히는 D2C(Direct to Chip) 액체 냉각 방식을 검증하고 있다.

특히 자체 개발한 부하기를 통해 고성능 GPU의 발열조건을 재현하고 냉각수의 유량, 압력, 온도 등을 검증하고 있다. 액체냉각 방식은 실제 KT클라우드 가산 AIDC에서 사용되고 있다. 가산 AIDC에서는 D2C방식의 액체냉각을 하이퍼스케일러 고객들에게 제공하고 있다.

KT클라우드는 AI 이노베이션 센터에 기술 검증(PoC)을 진행한 액침냉각(Immersion Cooling) 시스템 실물도 전시해놓았다. 액침냉각은 서버를 절연성 냉각액에 담가 열을 제거하는 방식으로 D2C 액체냉각 외에 검증한 냉각 기술 사례다. 특정 냉각 방식에 한정하지 않고 GPU 서버의 성능과 고객 수요에 맞춰 다양한 냉각 기술을 확보하겠다는 전략이다.

KT클라우드 AI 인프라 랩에서 자율주행 점검 로봇이 서버실의 상태를 확인하고 있다. [사진= KT클라우드]

◆ 정전·지진도 문제없다...자율주행 로봇으로 내부 감시 철저히

2 데이터센터는 안정적 전력 공급으로 정전 등의 비상 상황에서도 운영에 차질이 없는 체계를 갖췄다. 목동 2 데이터센터의 UPS실은 외부 전력 공급이 끊기더라도 서버에 전력을 이어 공급한다.

3층 메인 전기실에서는 데이터센터에 공급되는 전력을 관리한다. KT클라우드는 목동 2 데이터센터에 대규모 전력 공급 체계를 갖추고 있으며 정전이 발생하면 비상발전기를 가동해 전력 공급을 이어갈 수 있도록 했다.

발전기는 디젤 발전기로 정전 상황에서 데이터센터 운영에 필요한 전력을 공급한다. 발전기와 연결된 배기가스 배출 배관도 설치돼 있으며 정기적인 무부하 운전을 통해 비상 상황에 대비하고 있다.

냉방 설비의 안정성도 데이터센터 운영에 필수적이다. 냉각 시스템이 멈출 경우 내부 온도 상승으로 서버에 영향을 줄 수 있기 때문이다. KT클라우드는 냉방 계통을 이원화해 한쪽 설비에 문제가 발생하더라도 또 다른 계통을 통해 냉방을 유지할 수 있도록 했다.

목동 데이터센터는 혹시 모를 지진에도 대비해 설계됐다. 일반적인 내진 설계를 넘어 면진 설계가 적용된 것이다. 건물과 설비에 전달되는 지진의 영향을 줄이기 위해 84개소에 면진 장치를 설치했다. 때문에 규모 7.0 수준의 지진에도 면진층이 진동을 흡수, 완화해 데이터센터가 정상 가동될 수 있도록 했다.

데이터센터 운영에 로봇과 AI 기술을 접목한 피지컬 AI 기술도 접목됐다. 이날 자율주행 점검로봇이 서버실의 온도, 습도, 조도를 체크하는 시연이 진행되기도 했다. 자율주행 로봇에는 실화상·열화상 카메라가 탑재됐다. 지난해 자율주행 점검로봇(AMR)을 활용해 서버실 점검과 로봇 관제 기술을 실증한 데 이어 올해는 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇 '스팟(Spot)'을 활용한 2단계 실증을 추진하고 있다.

다양한 파트너와도 협업한다. KT클라우드는 LS 일렉트릭과 모듈형 데이터센터에 필요한 전력 인프라를 공동 연구하고 데이터센터 구축 일정에 맞춰 주요 전력설비를 안정적으로 공급할 수 있는 협업체계를 구축하고 있다. 또한 버티브와는 전력·액체냉각·모듈형 인프라를 함께 고려한 설계 최적화를 추진하고 있으며 군산 AIDC에도 모듈형 인프라 솔루션을 적용할 계획이다.

박재우 KT클라우드 DC사업담당 상무는 "얼마 전 KT그룹이 1GW의 AIDC를 2031년까지 공급하겠다는 선언을 했다. 거기에 맞춰 실수요 기반으로 데이터센터를 전국에 걸쳐 제공하려고 하고 있다"라며 "시장에서 기대하는 속도와 규모에 맞춰 데이터센터를 공급할 것"이라고 밝혔다.

KT클라우드 AI 인프라 랩에서 자율주행 점검 로봇이 서버실의 상태를 확인하고 있다. [사진= KT클라우드]

origin@newspim.com

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서울 주택 매입 무주택자 44% 증가 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 서울 아파트 거래가 위축되는 가운데 올해 생애최초 부동산 매수자는 오히려 지난해보다 40% 이상 늘어났다. 서울 집값과 전셋값 상승세가 이어지면서 무주택 실수요자들이 가격이 더 오르기 전에 내 집 마련에 나선 것으로 풀이된다.  정부가 잇따라 주택공급 확대 방안을 내놓고 있지만 실제 입주까지는 상당한 시간이 필요한 상황이다. 특히 30대를 중심으로 첫 부동산 매수자가 크게 늘어나면서 공급 확대에 대한 기대보다 당장의 주거 불안이 매수 결정에 영향을 미치고 있다는 관측이 나온다. [AI일러스트 = 최현민 기자] ◆ 서울 첫 매수자 전국 대비 10배 이상 증가…30대가 절반 30일 업계에 따르면 서울 아파트 거래가 둔화하는 상황에서도 올해 생애최초 부동산 매수자가 지난해보다 크게 늘면서 주거 불안에 따른 실수요자의 매수 움직임이 이어질 수 있다는 전망이 나온다. 올해 1~9월 서울에서 생애 처음 부동산을 매수한 사람은 6만5750명이다. 이는 지난해 같은 기간 4만5711명보다 2만 39명(43.8%) 증가한 규모다. 같은 기간 전국 생애최초 매수자는 32만 471명에서 33만2358명으로 3.7% 증가하는 데 그쳤다. 전국 증가율이 한 자릿수에 머무른 반면 서울은 40% 넘게 늘면서 매수 지역이 서울에 집중된 것으로 나타났다.  경기도의 경우 9만6031명에서 10만8032명으로 12.5% 증가했지만 인천은 3만1255명에서 2만 664명으로 33.9% 감소했다.  연령별로는 30대의 증가세가 두드러졌다. 올해 1~9월 서울의 30대 생애최초 매수자는 3만5880명으로 지난해 같은 기간 2만2602명보다 58.7% 늘었다. 전체 서울 생애최초 매수자의 54.6%를 차지하는 규모다. 20대 역시 4552명에서 6699명으로 47.2% 증가했고 40대는 1만772명에서 1만3994명으로 29.9% 늘었다. 상대적으로 주택 마련 수요가 높은 30대를 중심으로 첫 부동산 매수가 확대된 모습이다. 월별로 보면 올해 서울 생애최초 매수자는 1월 6554명에서 4월 7341명으로 늘었고 8월에는 9353명까지 증가했다. 9월에는 8324명으로 전월보다 감소했지만 지난해 같은 기간 5983명과 비교하면 39.1% 높은 수준이다. ◆ 집값·전셋값 동반 상승…공급 확대에도 입주까지 '하세월' 생애최초 매수자가 늘어난 배경으로는 서울 주택가격 상승과 전세시장 불안이 거론된다. 주택 매매가격뿐 아니라 전세가격까지 오르면서 무주택 실수요자들의 주거비 부담이 커지고 있기 때문이다. 실제로 지난달 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 0.7% 상승했다. 강남권 일부 지역에서 가격 조정이 나타났지만 중랑구와 성북구, 서대문구 등 강북권을 중심으로 상승세가 이어지면서 서울 전체 아파트값은 오름세를 유지했다. 이달 들어서도 상승 흐름은 이어지고 있다. 10월 셋째 주 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.1% 상승했다. 상승폭은 전주보다 줄었지만 서울 전체 가격은 여전히 높은 수준의 상승 압력을 받고 있는 상황이다. 특히 전세시장에서도 가격 상승과 매물 부족 우려가 이어지면서 실수요자들의 주거 선택지가 좁아지고 있다. 전세 계약을 갱신하거나 월세 부담을 감수하는 대신 매매시장에 진입하려는 수요가 생길 수 있다는 분석이다. 이러한 상황에서 정부는 3기 신도시와 수도권 신규택지 조성 등을 통해 주택공급 확대에 속도를 내고 있다. 이날도 김포 아라와 구리 건원, 하남 등 수도권 신규택지 6곳에 7만6700가구를 공급하는 계획을 발표했다. 다만 신규택지에 공공택지 최단기 착공모델을 적용하더라도 실제 입주는 2033년에나 가능할 전망이다. 택지 지정과 보상, 기반시설 조성 등 후속 절차에 상당한 시간이 소요되는 만큼 단기간에 주택공급 효과를 기대하기는 어려운 상황이다. 특히 서울시와의 주택공급 협의가 좀처럼 진전을 보이지 못하면서 이번 신규택지 발표에서도 서울 내 공급부지는 포함되지 않았다. 신규 공급 물량이 모두 경기도에 집중된 만큼 이번 대책 역시 서울 주택시장의 수급 불안을 진정시키기는 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다. 당분간 공급계획이 실제 입주 물량으로 이어지기 전까지는 서울 주택가격과 전세가격의 움직임이 무주택자의 매수 결정에 영향을 미치면서 무주택자들의 매수세는 가파르게 증가할 것으로 예상된다.  업계 관계자는 "여러차례 대책을 내놓았지만 실제 입주까지는 최소 3년 이상이 소요되는 만큼 당장 집을 구해야 하는 무주택자들의 불안을 해소하기에는 한계가 있다"며 "서울 집값과 전셋값 상승세가 이어질 경우 가격이 더 오르기 전에 주택을 확보하려는 실수요자들의 움직임이 지속될 가능성이 있다"고 말했다. min72@newspim.com 2026-10-30 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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