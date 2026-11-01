[종합] 10월 수출 1153억달러 '역대 2위'…연간 1조달러 달성 초읽기

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

누적수출 9300억달러, 11월 1조달러 달성 전망

반도체 수출 564억달러…전년대비 259% 급증

수입 7278억달러로…전년대비 36% 대폭 증가

무역흑자 425억달러, 2개월 연속 400억달러 ↑



[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 지난 10월 수출이 전년 동월 대비 93.7%나 급증하면서 1150억달러를 훌쩍 넘겼다. 지난 9월에 이어 역대 두 번째로 높은 실적이다.

특히 반도체 수출이 564억달러로 역대 두 번째로 높은 실적을 기록하면서 전체 수출 증가를 견인했다.

올해 1~10월 누적 수출은 9300억달러로 사상 처음으로 9000억달러를 돌파했다. 연간 수출 1조달러까지 약 700억달러를 남겨두면서 11월 중 달성이 확실시되고 있다.

1일 산업통상부에 따르면 지난 10월 우리나라 수출액(잠정)은 1152.8억달러로 전년 동월 대비 93.7% 증가했다. 지난 9월에 이어 2개월 연속 1100억달러를 상회했다.

같은 기간 수입은 727.8억달러로 36.0% 증가했으며, 무역수지는 425억달러 흑자를 기록했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 76% 증가한 52.4억달러로 2개월 연속 50억달러를 넘어섰다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 반도체 수출 259% 급증…20대 주력 품목 중 18개 증가

우선 품목별 수출 현황을 보면 20대 주력 수출품목 중 18개 품목의 수출이 증가했다.

반도체 수출은 564.4억달러로 전년 대비 259.4%나 급증했다. 글로벌 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 설비 투자가 지속되면서 높은 수출단가와 물량이 유지된 영향이다. 지난 9월 603억달러에 이어 2개월 연속 500억달러 이상을 기록했다.

반도체를 제외한 품목의 수출도 34% 증가하면서 전반적인 수출 증가세가 이어졌다.

컴퓨터 수출은 58.5억달러로 496.6% 급증했다. AI 서비스 확산에 따른 서버 투자 확대와 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 증가가 수출 호조를 이끌었다. 무선통신기기(19.5억달러, +6.7%) 수출도 애플 신제품 출시와 삼성전자 스마트폰 판매 호조 등으로 12개월 연속 증가세를 이어갔다.

자동차 수출은 65.5억달러로 18.1% 증가하며 역대 10월 기준 최대 실적을 경신했다. 지난해 10월이었던 추석연휴가 올해 9월로 이동하면서 조업일수가 늘었고, 하이브리드차 수출 호조도 영향을 미쳤다.

반면 선박 수출은 26.4억달러로 43.6% 감소했다. 지난해 해양플랜트 수출에 따른 기저효과가 영향을 미쳤다.

석유제품(69.2억달러, +80.0%)과 석유화학(40.0억달러, +27.5%) 수출은 중동지역 공급 불확실성 등으로 국제유가가 높은 수준을 유지하면서 높은 증가율을 기록했다. 다만 수출물량은 각각 7.5%, 6.8% 감소했다.

이차전지 수출은 약 7억달러로 전년 동월 대비 38% 증가했으며, 일반기계 수출도 약 41억달러로 24% 늘었다.

철강 수출은 22.9억달러로 22.3% 증가했다. 주요국의 수입규제 강화에도 글로벌 철강 가격 상승에 따른 수출단가 상승으로 증가세를 이어갔다. 전기기기 수출은 19.9억달러로 74.0% 급증했다. AI 데이터센터용 변압기와 전선·케이블 등의 수요가 늘면서 월 기준 역대 최대 실적을 경신했다.

화장품과 농수산식품, 바이오헬스 수출도 모두 역대 10월 기준 최대 실적을 기록했다.

화장품 수출은 14.4억달러로 57.5% 증가했다. 미국을 중심으로 중국과 유럽연합(EU) 등 주요 시장에서 고르게 증가세를 보였다. 농수산식품 수출도 11.1억달러로 11.6% 늘었다. 면류와 음료, 소스류 등의 수출이 호조세를 이어갔다.

바이오헬스 수출은 15.3억달러로 30.2% 증가했다. 수출 지역 다변화와 의약품 위탁생산(CMO) 다년 계약 체결에 따른 수출물량 증가가 영향을 미쳤다.

◆ 중국 수출 134% 급증…미국도 186% 늘어

지역별 수출 현황을 보면 9대 주요 수출지역 중 7개 지역에서 수출이 증가했다.

대(對)중국 수출은 269.8억달러로 전년 동월 대비 133.6% 급증했다. 반도체와 석유화학, 무선통신기기, 일반기계 등 주요 품목의 수출이 증가하면서 5개월 연속 200억달러를 넘어섰다.

미국 수출은 249억달러로 185.8% 급증했다. 반도체와 컴퓨터, 전기기기 등 AI 관련 품목이 호조세를 보인 가운데 자동차와 철강 수출도 늘었다.

아세안 수출은 213.3억달러로 128.0% 증가했다. 반도체와 디스플레이, 석유제품 등 주요 품목이 고르게 증가하면서 2개월 연속 200억달러 이상을 기록했다.

EU 수출은 81억달러로 56.4% 늘었다. 자동차와 반도체, 일반기계 등 주요 품목이 호조세를 보이면서 11개월 연속 증가세를 이어갔다. 일본 수출은 약 32억달러로 44% 증가했고, 인도 수출도 약 27억달러로 84% 늘었다.

중동 수출은 16.7억달러로 11.0% 증가했다. 호르무즈 해협 통항에 어려움이 이어졌지만 추석연휴 이동에 따른 조업일수 증가 등으로 자동차와 석유화학, 전기기기 수출이 개선됐다.

반면 중남미 수출은 약 30억달러로 37% 감소했고, 독립국가연합(CIS) 수출도 약 9억달러로 32% 줄었다.

◆ 에너지 수입 63% 급증…무역흑자 2개월 연속 400억달러 돌파

10월 수입은 전년 동월 대비 36.0% 증가한 727.8억달러를 기록했다. 에너지 수입은 164.9억달러로 63.1% 증가했고, 에너지 외 수입도 562.9억달러로 29.7% 늘었다.

원유 수입은 물량이 6.3% 감소했지만 단가가 62.0% 상승하면서 수입액이 51.9% 증가한 107억달러를 기록했다. 비에너지 품목에서는 반도체장비(25.2억달러, +49.2%)와 자동차(14.6억달러, +38.5%) 등의 수입이 증가했다.

10월 무역수지는 전년 동월 대비 365억달러 증가한 425억달러 흑자를 기록했다. 지난 9월 498.5억달러에 이어 2개월 연속 400억달러 이상의 흑자를 달성했다.

김정관 산업부 장관이 지난달 22일 정부서울청사에서 열린 '대미 전략투자 프로젝트 백브리핑'에서 발언하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.10.01 gkdud9387@newspim.com

올해 1~10월 누적 무역수지는 2949억달러 흑자로 지난해 같은 기간보다 2391억달러 증가했다.

누적 수출액도 9300억달러로 전년 동기 대비 60.6% 증가했다. 연간 수출 1조달러까지 남은 금액은 약 700억달러로, 정부는 11월 중 달성이 확실시된다고 전망했다.

김정관 산업부 장관은 "10월에도 우리 수출이 1,100억 달러 이상의 견조한 증가세를 이어가면서 11월 중 연 수출 1조 달러 달성이 확실시 되고 있다"고 말했다.

이어 "이는 AI 산업의 성장에 따른 반도체 등 첨단산업 수요 확대와 함께, 어려운 대외 여건 속에서도 글로벌 시장에서 경쟁력을 발휘하고 있는 우리 기업들의 노력에 힘입은 결과"라고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com