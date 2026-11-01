[종합] 10월 수출 1153억달러 '역대 2위'…연간 1조달러 달성 초읽기

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부가 1일 10월 수출 1152억달러를 기록했다고 발표했다
- 반도체 수출은 564억달러로 259% 급증하며 전체 수출을 견인했다
- 1~10월 누적 수출은 9300억달러로 11월 1조달러 달성이 확실시됐다
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반도체 수출 564억달러…전년대비 259% 급증
수입 7278억달러로…전년대비 36% 대폭 증가
무역흑자 425억달러, 2개월 연속 400억달러 ↑
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 지난 10월 수출이 전년 동월 대비 93.7%나 급증하면서 1150억달러를 훌쩍 넘겼다. 지난 9월에 이어 역대 두 번째로 높은 실적이다.
특히 반도체 수출이 564억달러로 역대 두 번째로 높은 실적을 기록하면서 전체 수출 증가를 견인했다.
올해 1~10월 누적 수출은 9300억달러로 사상 처음으로 9000억달러를 돌파했다. 연간 수출 1조달러까지 약 700억달러를 남겨두면서 11월 중 달성이 확실시되고 있다.
1일 산업통상부에 따르면 지난 10월 우리나라 수출액(잠정)은 1152.8억달러로 전년 동월 대비 93.7% 증가했다. 지난 9월에 이어 2개월 연속 1100억달러를 상회했다.
같은 기간 수입은 727.8억달러로 36.0% 증가했으며, 무역수지는 425억달러 흑자를 기록했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 76% 증가한 52.4억달러로 2개월 연속 50억달러를 넘어섰다.
◆ 반도체 수출 259% 급증…20대 주력 품목 중 18개 증가
우선 품목별 수출 현황을 보면 20대 주력 수출품목 중 18개 품목의 수출이 증가했다.
반도체 수출은 564.4억달러로 전년 대비 259.4%나 급증했다. 글로벌 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 설비 투자가 지속되면서 높은 수출단가와 물량이 유지된 영향이다. 지난 9월 603억달러에 이어 2개월 연속 500억달러 이상을 기록했다.
반도체를 제외한 품목의 수출도 34% 증가하면서 전반적인 수출 증가세가 이어졌다.
컴퓨터 수출은 58.5억달러로 496.6% 급증했다. AI 서비스 확산에 따른 서버 투자 확대와 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 증가가 수출 호조를 이끌었다. 무선통신기기(19.5억달러, +6.7%) 수출도 애플 신제품 출시와 삼성전자 스마트폰 판매 호조 등으로 12개월 연속 증가세를 이어갔다.
자동차 수출은 65.5억달러로 18.1% 증가하며 역대 10월 기준 최대 실적을 경신했다. 지난해 10월이었던 추석연휴가 올해 9월로 이동하면서 조업일수가 늘었고, 하이브리드차 수출 호조도 영향을 미쳤다.
반면 선박 수출은 26.4억달러로 43.6% 감소했다. 지난해 해양플랜트 수출에 따른 기저효과가 영향을 미쳤다.
석유제품(69.2억달러, +80.0%)과 석유화학(40.0억달러, +27.5%) 수출은 중동지역 공급 불확실성 등으로 국제유가가 높은 수준을 유지하면서 높은 증가율을 기록했다. 다만 수출물량은 각각 7.5%, 6.8% 감소했다.
이차전지 수출은 약 7억달러로 전년 동월 대비 38% 증가했으며, 일반기계 수출도 약 41억달러로 24% 늘었다.
철강 수출은 22.9억달러로 22.3% 증가했다. 주요국의 수입규제 강화에도 글로벌 철강 가격 상승에 따른 수출단가 상승으로 증가세를 이어갔다. 전기기기 수출은 19.9억달러로 74.0% 급증했다. AI 데이터센터용 변압기와 전선·케이블 등의 수요가 늘면서 월 기준 역대 최대 실적을 경신했다.
화장품과 농수산식품, 바이오헬스 수출도 모두 역대 10월 기준 최대 실적을 기록했다.
화장품 수출은 14.4억달러로 57.5% 증가했다. 미국을 중심으로 중국과 유럽연합(EU) 등 주요 시장에서 고르게 증가세를 보였다. 농수산식품 수출도 11.1억달러로 11.6% 늘었다. 면류와 음료, 소스류 등의 수출이 호조세를 이어갔다.
바이오헬스 수출은 15.3억달러로 30.2% 증가했다. 수출 지역 다변화와 의약품 위탁생산(CMO) 다년 계약 체결에 따른 수출물량 증가가 영향을 미쳤다.
◆ 중국 수출 134% 급증…미국도 186% 늘어
지역별 수출 현황을 보면 9대 주요 수출지역 중 7개 지역에서 수출이 증가했다.
대(對)중국 수출은 269.8억달러로 전년 동월 대비 133.6% 급증했다. 반도체와 석유화학, 무선통신기기, 일반기계 등 주요 품목의 수출이 증가하면서 5개월 연속 200억달러를 넘어섰다.
미국 수출은 249억달러로 185.8% 급증했다. 반도체와 컴퓨터, 전기기기 등 AI 관련 품목이 호조세를 보인 가운데 자동차와 철강 수출도 늘었다.
아세안 수출은 213.3억달러로 128.0% 증가했다. 반도체와 디스플레이, 석유제품 등 주요 품목이 고르게 증가하면서 2개월 연속 200억달러 이상을 기록했다.
EU 수출은 81억달러로 56.4% 늘었다. 자동차와 반도체, 일반기계 등 주요 품목이 호조세를 보이면서 11개월 연속 증가세를 이어갔다. 일본 수출은 약 32억달러로 44% 증가했고, 인도 수출도 약 27억달러로 84% 늘었다.
중동 수출은 16.7억달러로 11.0% 증가했다. 호르무즈 해협 통항에 어려움이 이어졌지만 추석연휴 이동에 따른 조업일수 증가 등으로 자동차와 석유화학, 전기기기 수출이 개선됐다.
반면 중남미 수출은 약 30억달러로 37% 감소했고, 독립국가연합(CIS) 수출도 약 9억달러로 32% 줄었다.
◆ 에너지 수입 63% 급증…무역흑자 2개월 연속 400억달러 돌파
10월 수입은 전년 동월 대비 36.0% 증가한 727.8억달러를 기록했다. 에너지 수입은 164.9억달러로 63.1% 증가했고, 에너지 외 수입도 562.9억달러로 29.7% 늘었다.
원유 수입은 물량이 6.3% 감소했지만 단가가 62.0% 상승하면서 수입액이 51.9% 증가한 107억달러를 기록했다. 비에너지 품목에서는 반도체장비(25.2억달러, +49.2%)와 자동차(14.6억달러, +38.5%) 등의 수입이 증가했다.
10월 무역수지는 전년 동월 대비 365억달러 증가한 425억달러 흑자를 기록했다. 지난 9월 498.5억달러에 이어 2개월 연속 400억달러 이상의 흑자를 달성했다.
올해 1~10월 누적 무역수지는 2949억달러 흑자로 지난해 같은 기간보다 2391억달러 증가했다.
누적 수출액도 9300억달러로 전년 동기 대비 60.6% 증가했다. 연간 수출 1조달러까지 남은 금액은 약 700억달러로, 정부는 11월 중 달성이 확실시된다고 전망했다.
김정관 산업부 장관은 "10월에도 우리 수출이 1,100억 달러 이상의 견조한 증가세를 이어가면서 11월 중 연 수출 1조 달러 달성이 확실시 되고 있다"고 말했다.
이어 "이는 AI 산업의 성장에 따른 반도체 등 첨단산업 수요 확대와 함께, 어려운 대외 여건 속에서도 글로벌 시장에서 경쟁력을 발휘하고 있는 우리 기업들의 노력에 힘입은 결과"라고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com