KB국민은행, 국내 최초 GPU 파이낸싱 금융주선 확보

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 1일 브룩필드 AI 인프라 사업 금융주선을 총괄한다고 밝혔다
- 총사업비 12조6000억원 중 10조7000억원을 대출로 조달하는 사업이다
- 브룩필드 SPC가 GPU를 확보해 네이버클라우드에 장기 공급할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 글로벌 대체투자 운용사 브룩필드가 추진하는 12조6000억원 규모의 인공지능(AI) 컴퓨팅 인프라 사업에서 금융주선을 총괄한다.
KB국민은행은 브룩필드가 추진하는 AI 컴퓨팅 인프라 사업의 금융주선권을 확보했다고 1일 밝혔다.
이번 사업은 국내 최초 GPU(그래픽처리장치) 파이낸싱이자 국내 역대 최대 규모의 신디케이트론 금융주선이다. 전체 사업 규모는 약 12조6000억원이며, 이 가운데 약 10조7000억원을 대출로 조달한다. KB국민은행은 대표 주선기관으로서 금융주선 업무를 총괄한다.
사업은 브룩필드가 설립하는 특수목적법인(SPC)이 GPU 등 AI 컴퓨팅 인프라를 확보한 뒤 네이버클라우드에 장기 공급하는 방식으로 진행된다. 조달 자금은 GPU와 관련 장비 취득, 인프라 구축 등에 사용될 예정이다.
KB국민은행은 금융구조 설계부터 주요 금융조건 협의까지 금융주선 전반을 주도했다. 사업 특성과 단계별 투자 일정을 고려한 맞춤형 금융구조를 마련해 대규모 자금 조달이 원활하게 이뤄질 수 있도록 지원했다.
이번 금융주선에는 KB국민은행을 비롯해 국내 주요 은행과 증권사가 참여한다. AI 컴퓨팅 인프라의 장기 공급계약에서 발생하는 현금흐름을 기반으로 자금을 조달해 대규모 초기 투자가 필요한 AI 인프라 사업에 안정적인 자금을 공급할 계획이다.
KB국민은행은 이번 금융주선을 계기로 AI 등 첨단전략산업에 대한 금융지원을 확대할 방침이다.
peterbreak22@newspim.com