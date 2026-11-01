단풍 나들이객에 고속도로 교통량 증가...부산→서울 6시간

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사는 1일 전국 고속도로 교통량이 490만대라고 예상했다
- 막바지 단풍 나들이객으로 서울 방향 중심의 정체가 이어질 전망이다
- 서울 방향 정체는 오후 4~5시 절정 후 오후 9~10시 해소될 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 11월 첫날인 1일 전국 고속도로는 막바지 단풍을 보려는 나들이객으로 교통량이 늘었다.
한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 490만대로 지난주인 지난달 25일 예상치 482만대보다 늘었다.
지방에서 수도권으로 46만대, 수도권에서 지방으로 42만대가 이동할 것으로 예상된다. 정체는 서울방향을 중심으로 집중되겠고, 특히 영동선과 서울양양선이 더 혼잡할 것으로 예상된다.
서울 방향은 오전 10~11시부터 정체가 이어져 오후 4~5시에 정체가 절정을 이룬 후, 오후 9~10시쯤에 원활한 흐름을 보이겠다. 지방 방향은 오전 9~10시부터 정체가 이어지고 오후 4~5시 정체가 절정을 이루고, 오후 9시에서 10시쯤에 해소될 것으로 예상된다.
이날 10시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요시간은 ▲부산~서울 6시간 ▲대구~서울 5시간 ▲광주~서울 3시간40분 ▲대전~서울 2시간 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 5시간40분 ▲목포~서서울 4시간30분이다.
서울에서 지방방향으로는 ▲서울~부산 4시간40분 ▲서울~대구 3시간40분 ▲서울~광주 3시간20분 ▲서울~대전 1시간30분 ▲서울~강릉 2시간40분 ▲서울~울산 4시간20분 ▲서서울~목포 3시간40분 등이다.
krawjp@newspim.com