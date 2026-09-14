청주시 추석 연휴 문화행사 풍성…전통체험부터 공연·전시까지

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24~27일 주요 문화시설 개방…전통공예·한가위 달 관측·무료 공연 등 마련

[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 추석 연휴를 맞아 시민과 귀성객을 위한 전시·공연·체험 프로그램을 선보인다.

시는 오는 24일부터 27일까지 문의문화유산단지, 초정행궁, 고인쇄박물관 등 주요 문화시설을 개방하고 문화제조창과 청주예술의전당 등에서 다양한 문화행사를 운영한다고 14일 밝혔다.

초정행궁. '워킹액터' 포스터[사진=청주시] 2026.09.14 baek3413@newspim.com

문화제조창에서는 17~27일 '2026 청주전통공예페스티벌'이 열린다.

충북 무형유산 장인 작품 전시와 제작 시연, 공예체험, 전통공연 등이 마련된다.

26~27일에는 공예마켓, 27일에는 청주농악보존회와 호남여성농악단 연합공연이 진행된다.

청주시한국공예관 개관 25주년 기념전 '공예라는 별에 관하여'도 무료로 관람할 수 있다. 문화제조창과 동부창고에서는 '앙리마티스와 파리의 화가들', 뱅크시 사진전 등 유료 전시도 이어진다.

문의문화유산단지에서는 '책 읽는 문의'를 비롯해 한옥·전통놀이 체험과 마당놀이 음악회가 마련된다.

초정행궁에서는 26~27일 조선시대 인물로 분장한 배우와 함께하는 '워킹액터' 프로그램이 운영된다.

추석 전날인 24일에는 청주랜드 어린이회관에서 오후 7시부터 10시까지 '한가위 맞이 달 관측'이 진행된다.

천체망원경을 이용한 달과 별자리 관측, 달 사진 촬영 등을 무료로 즐길 수 있다.

청주랜드 달 관측. [사진=청주시] 2026.09.14 baek3413@newspim.com

미술관 프로그램도 이어진다.

청주시립미술관에서는 개관 10주년 특별전 '청주 현대미술: 지금, 여기의 감각'과 아카이브전이, 청주시립대청호미술관에서는 기획전 '기대는 법'이 열린다.

추석 당일인 25일 오후 4시에는 청주예술의전당 대공연장에서 청주시립무용단의 특별공연 '만월, 차오르는 숨'이 펼쳐진다.

전석 무료이며 공연세상을 통해 1인당 4매까지 예매할 수 있다.

시설별 운영시간과 휴관일은 차이가 있다.

문의문화유산단지와 신채호사당, 손병희선생유허지, 백제유물전시관, 대청호미술관, 고인쇄박물관 등은 추석 당일 오후 2시부터 운영하며 청주랜드 어린이회관과 청주동물원, 청주시립미술관 등은 추석 당일 휴관한다.

시 관계자는 "추석 연휴를 맞아 시민과 고향을 찾은 귀성객들이 가족과 함께 청주의 문화공간에서 즐거운 추억을 만들 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다"고 말했다.

baek3413@newspim.com