충주시, 청년특별보좌관 15명 공개 모집

AI 핵심 요약beta
- 충주시는 14일 청년특별보좌관 15명을 모집했다.
- 청년특보는 10월부터 12월까지 3개월간 활동한다.
- 지원은 20일까지며 19세 이상 39세 이하 청년이다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시는 청년들이 시정에 직접 참여해 정책 역량을 키울 수 있도록 '청년특별보좌관' 15명을 공개 모집한다고 14일 밝혔다.
청년특별보좌관은 오는 10월부터 12월까지 3개월간 활동하며 행정·정책 교육을 비롯해 청년정책 발굴과 제안 등 시정 전반을 경험하게 된다.
특히 직장인과 대학생 등 학업이나 생업을 병행하는 청년들의 참여를 높이기 위해 정기 프로그램을 평일 오후 7시부터 운영한다.
모집 기간은 오는 20일까지다.
신청 자격은 위촉 시점을 기준으로 만 19세 이상 39세 이하 청년이다.
충주시에 거주하거나 충주지역 직장 또는 학교에 재직·재학 중이면 신청할 수 있다.
참여를 원하는 청년은 지원 신청서와 청년정책 제안서를 지정 이메일로 제출하면 된다.
시는 심사를 거쳐 15명을 선발하고 오는 23일 개별 통보할 예정이다.
이동석 시장은 "청년특별보좌관 활동을 통해 청년들이 시정의 가까운 곳에서 행정을 직접 경험하고 정책을 고민할 수 있을 것"이라며 "충주에서 배우고 경험한 청년들이 지역의 변화를 이끄는 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.
baek3413@newspim.com