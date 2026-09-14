한국관광공사·넥슨게임즈, 고품질 관광 데이터로 게임 속 '한국' 그린다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 공사가 보유한 약 7만 1천 건의 고품질 한국관광 사진과 영상 데이터를 넥슨게임즈에 제공한다.

공사와 넥슨게임즈는 지난 11일 공사 서울센터에서 K-콘텐츠 개발 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 공사가 보유한 고품질 관광 이미지·동영상 데이터를 게임 개발의 핵심 자원으로 개발 초기 단계부터 제공해, 한국의 자연과 문화가 게임 속에서 사실감 있게 구현되도록 하기 위해 추진됐다. 이에 따라 공사는 민간에서 확보하기 어려운 고품질 관광 데이터를 넥슨게임즈에 공유하고, 넥슨게임즈는 이를 현재 개발 중인 조선 판타지 액션 어드벤처 신작 '우치 더 웨이페어러(Woochi the Wayfarer)'의 배경 구축에 활용할 계획이다.

공사가 제공하는 데이터는 정부가 선정한 'AI·고가치 데이터 TOP 100'에 포함된 '전국 관광 이미지·동영상 데이터'이다. 해당 데이터는 전문가가 촬영하고, 공사가 직접 검수·관리하는 검증된 데이터로, 정확성과 신뢰성을 갖춘 것이 특징이다. 이를 통해 왜곡이나 오류 없이 한국 본연의 모습을 게임 내 가상 공간에 정교하게 반영할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

[사진=한국관광공사]

양사는 이번 협약을 계기로 K-게임을 활용한 관광 마케팅도 지속적으로 발굴해 나갈 예정이다. 게임을 통해 한국의 자연과 문화유적을 접한 글로벌 사용자들에게 한국의 매력을 효과적으로 알리고, 나아가 실제 한국 방문으로 이어지도록 협력한다. 향후 정식 출시 단계에서는 게임 배경이 된 실제 관광지를 소개하는 등 글로벌 사용자 대상 방한 마케팅을 다각도로 검토할 계획이다.

김영미 관광AI혁신본부장은 "공사의 AI·고가치 데이터는 AI 학습을 넘어 다양한 이종 산업과의 융복합 협업이 가능한 중요한 데이터"라며, "관광 데이터를 활용한 '우치 더 웨이페어러' 게임 속 한국의 아름다운 풍경이 자연스러운 방한 유인으로 이어지길 기대한다"라고 말했다. 이어, "앞으로도 융복합 협업을 통해 관광 데이터의 활용 영역을 지속적으로 넓혀 나가겠다"라고 밝혔다.

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