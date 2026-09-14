노사발전재단, 스리랑카 공공고용서비스 해법 찾는다…ADB와 첫 협력

AI 핵심 요약beta
- 노사발전재단이 14일 스리랑카 공공고용서비스 역량강화 사업을 시작했다.
- ADB와 첫 국제협력 사업으로 남아시아 고용서비스 발전을 추진했다.
- 한국 사례 공유와 현장학습으로 스리랑카 실행계획을 마련했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노사발전재단이 스리랑카 공공고용서비스 역량 강화 지원에 나선다. 재단이 아시아개발은행(ADB)과 진행하는 첫 국제협력 사업으로, 남아시아 지역 고용서비스 발전을 목표로 한다.
노사발전재단은 한국의 고용정책과 공공고용서비스 경험 공유를 위해 스리랑카 노동부 인력·고용국 공무원 10명을 초청하는 남아시아 공공고용서비스 역량강화 사업을 추진한다고 14일 밝혔다.
일정은 이날부터 오는 18일까지다. 재단은 ADB와 첫 번째 국제협력 사업으로 남아시아 공공고용서비스(PES) 역량강화 지원에 나섰다.
이번 프로그램을 통해 재단은 한국의 공공고용서비스 발전 경험과 디지털 기반 고용서비스, 직업훈련-고용 연계, 청년고용 지원 등 정책과 현장사례를 공유한다. 이를 토대로 스리랑카의 여건에 맞는 공공고용서비스 정책 우선과제와 실행 방안도 함께 찾는다.
프로그램은 단순히 한국을 소개하는 것이 아닌 정책 강의와 현장 방문, 국가별 토론, 액션플랜 수립 등이 이어지도록 구성했다. 스리랑카 대표단은 한국의 경험을 참고해 자국의 정책과제를 진단하고 실제 적용 가능한 정책방안을 구체화할 예정이다.
이날은 이재갑 전 고용노동부 장관이 '한국 PES의 새로운 미래'를 주제로 기조연설을 한다. 한국의 고용서비스 발전과정과 중앙-지역 간 전달체계, 고용노동부와 유관기관의 역할 등을 공유하고, 스리랑카의 노동시장과 PES 현황을 바탕으로 정책 우선 과제를 논의한다.
오는 15일에는 한국의 디지털 고용서비스 경험을 집중적으로 살펴본다. 스리랑카 노동부는 학교-노동시장 이행을 위한 PES와 직업교육훈련(TVET)의 연계체계를 살펴본 뒤 한국고용정보원을 찾아 고용24, 노동시장정보시스템(LMIS), 인공지능(AI)을 활용한 고용서비스 등 데이터·디지털 기반 고용서비스의 운영 경험을 공유할 예정이다.
오는 16일과 17일에는 고용과 복지서비스를 연계한 원스톱 전달체계, 청년의 학교-노동시장 이행과 청년고용서비스 등을 들여다본다. 마지막 날인 18일에는 앞선 정책학습과 현장방문 결과를 종합해 스리랑카의 PES 정책 우선과제와 실행계획(Action Plan)을 도출한다. 한국의 정책 모델을 그대로 적용하기보다 스리랑카의 노동시장 여건과 정책수요를 고려하여 적용 가능성을 검토하고 구체적인 이행 방안을 논의한다는 구상이다.
도출된 정책과제와 실행계획은 향후 스리랑카 현지 이해관계자 워크숍 등을 통해 정부 및 관계기관과 함께 내용을 구체화하고, 실질적인 정책개선과 후속 정책협력으로 발전시켜 나갈 계획이다.
이번 사업은 스리랑카·방글라데시·부탄·몰디브·네팔 등 남아시아 5개국을 대상으로 학교-노동시장 이행(STWT)과 공공고용서비스 역량강화를 지원하는 ADB 기술지원사업(TA)의 일환으로, 5개국 중 스리랑카와 처음으로 진행했다.
박종필 노사발전재단 사무총장은 "이번 연수는 재단이 ADB와 같이하는 첫 번째 국제협력 사업으로서 한국의 정책 경험을 토대로 스리랑카가 자국의 노동시장 여건에 맞는 해법을 찾아가는 과정이라는 데 의미가 있다"며 "ADB 및 남아시아 각국과 긴밀히 협력해 한국의 고용노동정책 경험이 각국의 실질적인 정책개선으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com