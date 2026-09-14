증평군, 민원서비스 생활 속으로…'불편 줄이는 행정' 확대

AI 핵심 요약beta
- 증평군은 14일 생활밀착형 민원서비스를 확대했다.
- 법인전용 무인발급기 설치로 4만4900건 발급했다.
- 5개 국어 지원과 접근성 보강도 추진했다.
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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군이 민원인의 이동과 비용 부담을 줄이는 생활밀착형 민원서비스 확대에 속도를 내고 있다고 14일 밝혔다.
앞서 증평군은 지역에 등기소가 없는 점을 고려해 2023년 2월 군청 민원실에 법인전용 무인민원발급기를 설치했다.
법인인감증명서와 등기부등본 등을 발급받기 위해 관외 등기소를 찾아야 했던 기업과 사업자의 불편을 줄이기 위한 조치다.
법인전용 발급기를 통한 누적 발급 건수는 올해 8월 말 기준 4만4900건에 이른다.
올해부터는 무인민원발급기에 영어·중국어·일본어·베트남어·태국어 등 5개 국어 서비스를 적용하고 장애인 접근성 기능도 보강했다.
일반 무인민원발급기는 군청 민원실 현관과 증평읍·도안면사무소, 증평군립도서관 등에 설치됐다.
주민등록 등·초본과 토지·건축, 가족관계 등 122종의 민원서류를 발급할 수 있으며 군청 민원실 현관 발급기는 24시간 이용 가능하다.
지난해 8월부터 올해 8월까지 일반 무인민원발급기를 이용한 민원서류 발급 건수는 4만985건으로 집계됐다.
군은 주민등록 관련 민원 등 주민 이용 빈도가 높은 행정서비스의 수수료를 줄이거나 면제하는 한편 민원창구를 행정기관에서 도서관 등 생활공간으로 확대하고 있다.
이재영 군수는 "행정이 군민의 생활과 여건에 맞춰야 한다"며 "작은 불편까지 살피는 생활밀착형 민원서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com